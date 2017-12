Centro de Informação Turística apresenta Exposição de Presépios

autor Redacção num. de artigos 35012

O Centro de Informação Turística (CIT) de Esposende tem patente, até ao próximo dia 7 de janeiro de 2018, uma exposição de “Presépios de Natal”.



A mostra integra peças da autoria de vários artesãos oriundos do concelho e de outras localidades minhotas, que mensalmente participam na Feira de Artesanato de Esposende, nomeadamente Manuel Fernando Gomes, Celestino Silva, António Paulo, Fernando Rodrigues, Álvaro Neves, Teresa Pereira, Maria Dores Viana, Deolinda Costa, Luísa Queiroga, Rosalina Silva, Maria Cândida Cruz, Cristina Ferreira, Eliete Fernandes e Justa Gandarela.



A exposição reúne, assim, um vasto conjunto de presépios muito diversificados ao nível de técnicas e materiais utilizados, tais c omo o barro, a madeira, o granito, entre outros.



Esta iniciativa constitui uma oportunidade para apreciar e adquirir peças criativas e originais do Presépio de Natal, que poderão traduzir-se em excelentes ofertas para esta quadra festiva.



A mostra pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. O CIT localiza-se na Av. Eng.º Eduardo Arantes e Oliveira, junto às Piscinas Foz do Cávado.



Esta exposição-venda enquadra-se no plano de dinamização do Centro de Informação Turística que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município de Esposende, com o intuito de promover e valorizar os mais variados serviços e produtos.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas