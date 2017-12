IPCA aprova o Plano Estratégico para 2021

Após ter tomado posse em julho de 2017, a Presidente do IPCA apresentou ao Conselho Geral a proposta do Plano Estratégico 2021 que foi aprovada, por unanimidade, no dia 24 de novembro de 2017.



O plano apresenta a orientação estratégica para o período de 2017-2021 e tem por base o Plano Estratégico de 2016-2019, do anterior presidente Professor João Carvalho, um instrumento fundamental considerando a política de continuidade seguida neste mandato pela Presidente do IPCA, Maria José Fernandes. Outros documentos e orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o programa do Governo, a Estratégia Europa 2020, entre outros documentos e estatísticas foram também basilares para a elaboração do Plano Estratégico do IPCA 2021.



O Plano Estratégico do IPCA 2021 apresenta seis eixos estratégicos que estão alinhados com a missão institucional e a visão estratégica 2021, sendo eles: (1) as pessoas; (2) o modelo de governação; (3) a formação e educação; (4) a investigação, desenvolvimento e inovação; (5) a interação com a sociedade; e (6) o Campus responsável.



Assente em valores de ética, responsabilidade, proximidade e rigor, transparência, criatividade e inovação, estabeleceu-se a seguinte visão do IPCA para 2021:



Em 2021 o IPCA é uma Universidade Politécnica de excelência, reconhecida pela qualidade da sua formação, utilidade da produção científica e transferência de conhecimento para a sociedade e pelo forte contributo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.



Maria José Fernandes, considera que “o sucesso na concretização da estratégia do IPCA para 2021 depende do envolvimento e empenho de toda a comunidade académica neste projeto comum e numa comunicação clara e transparente das metas a alcançar”.

O plano estratégico de uma instituição é um instrumento de gestão estratégica fundamental para orientar o processo de gestão e projetar cenários de futuro, antecipando a resposta adequada aos desafios que se apresentam.



*** Nota do IPCA ***

