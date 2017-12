Cuidadores também precisam de cuidados

Abílio Afonso tem 79 anos e cuida da esposa com Alzheimer há quase duas décadas sem qualquer tipo de ajuda. Ontem, esteve na Junta de Freguesia de S. Victor à procura de técnicas para facilitar tarefas como dar banho ou mudar a fralda.

É para ajudar cuidadores informais que a Coop 21 Especial e a Junta de Freguesia de S. Victor estão a promover encontros que destinam a auscultar as necessidades destas pessoas. Ontem realizou-se o segundo.

As duas entidades são parceiras no grupo de apoio a cuidadores informais ‘Et Partitus’ que está à espera de inscrições para começar a funcionar, nas instalações da Junta de Freguesia de S. Victor.

Abílio Afonso admite que ainda não interiorizou a necessidade de ajudas externas. “Só se ficar impossibilitado” afirma este cuidador a cem por cento que também reconhece: “o que faço, faço à minha maneira. Se me ensinarem uma forma mais fácil de realizar algumas tarefas”.

Mesmo a adaptação da casa foi pela sua mão e acompanhando as necessidades da esp osa, explica o cuidador.

O grupo de apoio a cuidadores informais pretende transmitir estratégias para lidar com as várias consequências deste estatuto que ainda não é reconhecido, incentivando as pessoas a cuidarem delas próprias, explica Susana Pedras, psicóloga que integra a equipa multidisciplinar envolvida no projecto.

O projecto é financiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação e é gratuito para os cuidadores que só têm que inscrever-se no grupo.

O presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, Ricardo Silva, constata a “necessidade premente de dar um espaço aos cuidadores para falarem, para partilharem e trocarem experiências e, acima de tudo, perceberem que há outras pessoas que passam exactamente pelos mesmos problemas”.

Ricardo Silva lembra que o cuidador informal tende a isolar-se, a viver para a pessoa que está a cuidar e esquece-se de viver a própria vida.

O autarca de S. Victor lembra que o grupo ‘Et Partitus’ é gratuito e o cuidador só tem que aderir e deixar-se ajudar.

