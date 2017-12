Bombeiros Voluntários de Braga geram onda de solidariedade

autor Redacção

Servir a comunidade bracarense é o objectivo da campanha de solidariedade que a Farmácia de Lamaçães está a levar a cabo, até ao próximo dia 24, para ajudar os Bombeiros Voluntários de Braga.

“Os acontecimentos dos últimos meses e a época do ano que nos sensibiliza para estas causas, levou-nos a realizar esta campanha de solidariedade para ajudar os Bombeiros Voluntários de Braga”, explicou Miguel Coimbra, da Farmácia de Lamaçães.

Assim, até ao próximo dia 24 de Dezembro, por cada atendimento na Farmácia de Lamaçães, independentemente do valor, esta doará 50 cêntimos à corporação de Braga.

Para Miguel Coimbra ”estando todos numa comunidade, devemos contribuir e apelar para os Bombeiros Voluntários de Braga”.

A corporação bracarens e precisa de ajuda de todos para servir todos, nomeadamente para adquirir novos equipamentos, carros de combate aos incêndios e ambulâncias, devido aos trágicos acontecimentos de 15 de Outubro que assolaram o país e, em particular, a cidade de Braga.

Miguel Coimbra admite que, além desta acção solidária, podem seguir-se outras, de modo a dar visibilidade “aos nossos bombeiros”.

A par desta iniciativa, os Bombeiros Voluntários de Braga prosseguem com a missão de recrutar novos associados. Com apenas 1 euro por mês, a contribuição de cada cidadão poderá fazer a diferença, ajudando na compra de equipamentos essenciais ao bom desempenho da corporação, bem como obter algumas vantagens, tais como descontos em serviços e ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Braga.

