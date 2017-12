Câmara da Póvoa de Lanhoso junta 450 seniores em almoço de Natal

Mais de 450 seniores participaram ontem no almoço sénior de Natal, promovido pela Câmara da Póvoa de Lanhoso, no Narcisu’s Eventos, em Fontarcada. O cantor Hélder Baptista animou o evento, trazendo momentos de grande alegria aos mais velhos do concelho. A iniciativa contou com a presença dos utentes das IPSS e Centros de Convívio, num ambiente decorado a preceito onde não faltou o Pai Natal.

Celebrar o Natal e promover momentos de convívio entre a população sénior é o que se pretende com o almoço de Natal. Avelino Silva, presidente da Câmara Municipal, assim como o vereador André Rodrigues e vários presidentes de Junta marcaram presença na iniciativa. Dirigindo-se aos participantes, Avelino Silva deu nota da sua satisfação por ver a alegria dos mais velhos e salientou que o objectivo é ir ao encontro das suas necessidades e pretensões. “Para mim, é um orgulho estar com vocês. Podem esperar tudo de mim. Posso dizer-vos que estamos de braços abertos para vos receber”, re feriu o autarca, agradecendo aos técnicos da autarquia e aos presidentes da Junta de Junta.

Avelino Silva explicou ainda que a autarquia está a estudar a melhor forma de apoiar os mais velhos, em situação de carência, na aquisição de medicamentos, estando a ser preparado também um protocolo com as farmácias do concelho.

“Gosto muito destas festas. Reencontrei amigos de várias freguesias. Tenho aqui muitos amigos. Festas como estas são muito boas e devem manter-se”, referiu Maria Madalena, utente do Centro de Convívio da Póvoa de Lanhoso.

Também Narcisa da Conceição, utente do mesmo centro de convívio, deu nota da sua satisfação. “Acho uma iniciativa muito simpática. Já vi amigos de outras freguesias. Acho importante este encontro de Natal das pessoas idosas”, explicou.

Saciado o apetite, seguiu-se a música, com a actuação do cantor Hélder Baptista, que arrancou um pezinho de dança aos séniores povoenses. O cantor elogiou iniciativa do município.

