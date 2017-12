IPCA define excelência como meta para 2021

O Conselho Geral do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) aprovou por unanimidade o Plano Estratégico 2021, apresentado por Maria José Fernandes, que em Julho passado assumiu a presidência do politécnico com sede em Barcelos.

O documento de orientação estratégica para o período 2017-2021 proposto pela nova presidente do IPCA, segue o plano anterior definido pelo presidente da altura, João Carvalho.

O objectivo é “fazer do IPCA, em 2021, uma universidade politécnica de excelência, reconhecida pela qualidade da sua formação, utilidade da produção científica e transferência de conhecimento para a sociedade e pelo forte contributo para o desenvolvimento sustentável da sociedade”.

Em comunicado, o IPCA explica que o plano estratégico porposto pela nova presidente assenta “em valores de ética, responsabilidade, proximidade e rigor, transparência, criatividade e inovação”.

Para Maria José Fernandes, “o sucesso na concretização da estratégia do IPCA para 2021 depende do envolvimento e empenho de toda a comunidade académica neste projecto comum e numa comunicação clara e transparente das metas a alcançar”.

