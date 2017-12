ASAE e CVR - Vinho Verde assinam protocolo de cooperação

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) celebraram hoje um protocolo de cooperação que visa estreitar a colaboração no domínio da garantia da rastreabilidade do Vinho Verde às vinhas dos respetivos produtores, assegurando o cumprimento da Lei em matérias relacionadas com a defesa da Denominação de Origem (DO) “Vinho Verde” e Indicação Geográfica (IG) “Minho”.



A parceria estratégica foi estabelecida com vista a incrementar uma boa articulação entre os serviços que as duas entidades tutelam, garantindo um maior rigor e acompanhamento de processos partilhados, baseando-se em ações conjuntas, formação e partilha de conhecimentos para reforçar o controlo da origem do Vinho Verde.



“Trata-se de uma ação que constitui um passo importante para o sector e que é exemplo de boas práticas. Estamos empenhados em melhorar procedimentos, com vista ao cumprimento da Lei e à criação de valor acrescentado para a produção de um vinho genuíno e único no Mundo”, sublinha Manuel Pinheiro, Presidente da CVRVV.



“Assim como, em 2014, a ASAE criou brigadas especializadas para o Turismo, prevendo o desafio e oportunidade deste sector, agora, em 2017, criou brigadas especializadas para o vinho, para reforçar a defesa da autenticidade deste produto e assim contribuir para o seu valor no mercado, nacional e internacional', refere Pedro Portugal Gaspar, Inspetor Geral da ASAE.

