“Um orçamento adaptado às necessidades”

autor Redacção num. de artigos 35020

Fafe tem um Orçamento de 38,5 milhões de euros para gerir em 2018, dos quais 16,3 milhões de euros são para investimentos, mantendo uma forte aposta em projectos com apoios comunitários. O documento acabou de ser aprovado, com quatro abstenções do Movimento Fafe Sempre e um voto contra da Coligação Unidos a Fafe.

Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe, considera que este é um Orçamento “bem estruturado, adaptado às necessidades de Fafe e que permitirá o desenvolvimento sustentável do concelho e colocará nas pessoas e nas políticas sociais a grande prioridade”.

Este, que é o primeiro orçamento do segundo mandato, será fortemente marcado pela execução de projectos aprovados e contratualizados no mandato anterior. “Estamos empenhados em dar continuidade a obras já iniciadas e projectar outras, também elas necessárias”.

Os apoios sociais continuarão a ser uma prioridade no próximo ano, garantindo todo o apoio necessário às famílias mais carenciadas do concelho.

& ldquo;Manteremos as medidas de combate ao desemprego, promovendo um ambiente propício para a captação de investimento e a criação de postos de trabalho”, refere o autarca fafense.

O Orçamento que agora foi aprovado vai permitir que em 2018 se continuem a desenvolver políticas de apoio aos fafenses que se encontram em maiores dificuldades e carências, assim como manterá as medidas de proximidade e descentralização com as juntas de freguesia, associações e colectividades locais.

Este é um Orçamento que representa a continuidade das Grandes Opções e Planos aprovadas em 2017.

No próximo ano, o Município de Fafe dará seguimento às obras estruturantes e com forte impacto para a comunidade, iniciadas este ano, como é exemplo da renovação e requalificação da Escola Secundária de Fafe e do Centro Educativo Carlos Teixeira ou a construção do Nó de acesso à Z1 de Arões/Golães, a requalificação do Bairro da Cumeira, a regeneração urbana da cidade de Fafe e, ainda, a construção do novo canil municipal.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas