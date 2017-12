Estilista Maria Gambina deixou conselhos a alunos de design de moda

A estilista Maria Gambina falou, ontem, a algumas dezenas de estudantes de design famalicenses sobre a importância do processo criativo, em mais um workshop de ‘Improbabilidades Criativas’, que teve lugar no Museu da Indústria Têxtil. “O designer é uma profissão extremamente importante para o sector têxtil porque são eles que têm as novas ideias que fazem aquilo que é hoje a moda a nível mundial”.

A estilista e designer de moda centrou muito a questão no pensamento criativo e inovador, apontando-o como a única forma de verdadeiramente ter sucesso mundial - “é que hoje em dia já não se fala apenas em Espanha ou na Europa - a moda é global e os projectos têm sempre que ter isso mente”.

Maria Gambina disse que é no processo criativo de cada um que pode estar a mudança na moda. “Quem estuda a área de design acaba por ser muito contagiado pela Internet e uma imensidão de sites, mas é importante que se lembrem que é na diferença que se pode fazer que dita o suc esso ou não no mundo da moda - sobretudo nestes tempos de fast fashion”.

A estilista deixou o conselho aos futuros designers famalicenses para que “perdam algum tempo no seu processo criativo para que construam as suas ideias de forma sólida e especial”.

A professora de design de moda Sónia Seixas aproveitou o facto de Maria Gambina vir a Famalicão e incentivou os seus alunos do secundário e dos cursos técnicos superiores da área a assistir ao workshop. “Penso que é uma oportunidade excelente para os alunos contactar de perto com alguém que marcou a moda em Portugal e projectou o país lá fora”, disse, sublinhando que devia haver mais actividades como esta.

A docente considerou este workshop como fundamental para que “os alunos percebam aquilo que os espera a nível da indústria e a nível de trabalho”, indicando que há muito interesse por esta área, mas que é preciso pôr os alunos a fazer mais por eles e a não se limitarem apenas às técnicas digitais.

