Próximo Orçamento será “fulcral” para futuro da Europa

A saída da Inglaterra da União Europeia “vai complicar não prejudicar”, defende o secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoán Mao, que é uma das 42 personalidades que faz uma reflexão no livro ‘A Europa que sobreviverá ao Brexit’, que será distribuído, gratuitamente, com a edição do jornal Correio do Minho do próximo dia 20. E o secretário-geral do Eixo Atlântico acredita que o futuro da Europa é “positivo”, sendo que o próximo Orçamento será “fulcral”.

Em jeito de celebração dos 60 anos de União Europeia, para esta edição do Eixo Atlântico, que também está a comemorar 25 anos, foram convidadas 42 personalidades para fazer uma reflexão sobre o futuro da Europa.

“Europa é uma ideia consolidada há muito tempo, mas tem de haver mudanças”, desafiou Xoán Mao, defendendo que “a Europa tem de ser dos cidadãos e não dos burocratas”.

E o próximo Orçamento será, referiu o secretário-geral, “uma luta contra e pró coesão. Se ganharem os defensores da coesão vai ser fulcral para o futuro da Europa, caso contrário, será um clube de Estados e isso será uma grande frustração”.

Xoán Mao apontou ainda “a falta de autoridade e o facto da Europa ser refém de ministros”. Quando existir uma política exterior comum e uma política de segurança comum é que “será possível ter uma política de emigração”. E aqui o mais importante é transmitir aos europeus que “os postos de trabalho não se perdem por causa dos emigrantes, mas sim por causa da corrupção e da incompetência política”. No dia que os cidadãos perceberem isso, “o fascismo desaparece na Europa”, apelou.

Depois de uma grande crise, o secret ário-geral do Eixo Atlântico acredita que “há sempre um grande impulso”. E exemplificou: “a Europa nasceu como resposta à guerra mais devastadora que assolou o continente europeu, mas também como prevenção para não voltar a acontecer”.

E então o que se passa com a Europa? Xóan Mao foi peremptório: “não foi a crise, mas os líderes eurocépticos, egoístas e a falta de solidariedade com a escassa visão de futuro e pensamento estatégico nulo que favoreceram a expansão de tumultos na Europa”.

As sucessivas presidencias europeias, continuou aquele responsável, “não foram terreno fértil para o desenvolvimento, aconteceu um conjunto de erros intencionais, que resultou num viveiro onde os fascismos estão a crescer”.

Atirar a toalha e desistir? “De maneira nenhuma”, confidenciou o secretário-geral do Eixo Atlântico. “As crises são épocas de oportunidade, que resultam de grande crescimento. O maior crescimento da Europa aconteceu depois da segunda guerra mundial. A questão é se esse crescimento se traduzirá em redistribuição e equilíbrio ou, pelo contrário, se será configurado em processo especulativo onde aqueles que provocam a crise serão favorecidos”.

A solução passa, em qualquer caso, “por mais Europa”. E Xoán Mao explicou: “é preciso retomar a filosofia fundacional e adaptá-la ao século XXI, à sociedade da internet e ao mundo radicalmente diferente pós-crise”. Por isso, é fundamental começar por “medidas basicamente democráticas como a eleição directa e universal do presidente da Europa, que por sua vez, compromete-se a elaborar uma constituição europeia real, que estabeleça uma Europa mais social e solidária”.

