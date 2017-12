Oportunidades de negócios em debate na cidade de Braga no 4º Fórum ASEAN-Portugal

A InvestBraga participou esta manhã no 4º Fórum ASEAN- Portugal, que se realizou pela primeira vez na cidade de Braga.



O encontro - que contou com a presença dos embaixadores das Filipinas e da Tailândia e do encarregado de negócios da Indonésia - teve como objetivo discutir e trocar informações sobre possíveis parcerias de negócios entre Portugal e os países do sudeste asiático, nomeadamente, as Filipinas, a Tailândia e a Indonésia.



Este Fórum, organizado pelo Comité da ASEAN Portugal em Lisboa (ACPL), contou com a presença de Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga; Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga e de Sara Medina, administradora da Sociedade Portuguesa de Inovação.



O presidente da InvestBraga salienta que este encontro é “uma excelente oportunidade para abordar as possibilidades de cooperação bilateral entre este s países e a região de Braga”. Durante a sua apresentação, Carlos Oliveira salientou as potencialidades da cidade enquanto agente de atração de investimento e apresentou dados sobre o volume de exportações e de investimentos do município.



Recorde-se que as economias do universo da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) têm registado um grande dinamismo económico.



Os participantes tiveram assim a oportunidade de conhecer a realidade económica e empresarial destes mercados do sudeste asiático e partilharem informações para o estabelecimento de possíveis parcerias.



Por outro lado, os embaixadores e representantes das Filipinas, Tailândia e Indonésia conheceram, no dia anterior, as valências da cidade de Braga e alguns dos fatores competitivos do concelho, que fazem da cidade um fator de atração de investimento internacional.



