Guimarães: “EcoFérias de Natal” tem inscrições abertas no Laboratório da Paisagem

As atividades decorrerão nas tardes de 21, 22, 27 e 28 de dezembro. O objetivo é proporcionar às crianças entre os 6 e os 12 anos umas férias divertidas e pedagógicas.



O Laboratório da Paisagem de Guimarães abre as portas para receber os mais novos na pausa letiva da quadra natalícia, com a realização das EcoFérias, nas tardes dos dias 21 e 22, 27 e 28 de dezembro. O objetivo é proporcionar às crianças, com idades entre os 6 e os 12 anos, umas férias divertidas e pedagógicas, sempre num contexto de educação e consciencialização ambiental.



Do leque de atividades proposto há espaço para os mais pequenos aprenderem a ser cien tistas por um dia, descobrindo a magia do microscópio ou os segredos mais bem guardados da terra, sobrevoar Guimarães com o Pai Natal, conhecer os segredos da tinta ecológica e invisível e aprender a comer bem e saudavelmente, conhecendo as tradições natalícias.



As inscrições são limitadas e deverão ser feitas até 16 de dezembro através do endereço de email ou através do contacto telefónico 253 421 218. A participação nas EcoFérias no Laboratório da Paisagem tem o custo de 25 euros para os quatro dias, ou de 7 euros por dia, valor que inclui atividades, seguro e lanche.



