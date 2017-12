Força da galáxia invadiu Pediatria do Hospital de Braga

No primeiro dia da programação de Natal, o Hospital de Braga viveu de perto a saga “Star Wars”. Os utentes de palmo e meio do Internamento de Pediatria tiveram oportunidade de interagir com várias personagens do filme e ninguém ficou indiferente aos fatos e armaduras das tropas do Império da Galáxia.



O “Natal no Hospital” não poderia ter começado com mais força. As crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital de Braga foram transportadas para o universo da saga “Star Wars” com a presença de várias personagens. Princesa Leia, Bo Katan, Visas Marr, Rebel Fleet Trooper, Mandalorian, 4 Tie Pilots (1 deles da Force Awakens), Shadowguard, Storm Trooper e Kashyyyk Trooper foram as personagens que espalharam a força da galáxia pelo Hospital de Braga, contagiando miúdos e graúdos.



A iniciativa foi proporcionada pela Legião 501 Portugal, uma organização composta por voluntários que levam a sua paixão pela “Guerra das Estrelas” mais além e se vestem a rigor em diversos eventos para recriar o Império Galáctico.



Nos próximos dias, de 14 a 21 de dezembro, o Hospital de Braga contará com mais de 35 grupos artísticos e perto de 70 atuações em diversos espaços da unidade hospitalar que dão corpo ao programa “Natal no Hospital”. Várias instituições e associações da região do Minho participarão de forma voluntária na programação de Natal e prometem criar um ambiente mais caloroso e festivo junto de utentes, visitas e profissionais de saúde.



*** Nota do Hospital de Braga ***

