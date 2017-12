Cerveira: “A Alice no País das Maravilhas” encantou a Festa de Natal das Escolas

Os Municípios de Vila Nova de Cerveira e de Valença uniram esforços para promover, pela primeira vez em conjunto, a Festa de Natal das Escolas. O resultado foi o Pavilhão Multiusos de Cerveira transformado num espaço mágico, onde cerca de 1300 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo dos dois concelhos vibraram, ao longo desta terça-feira, com as personagens do mundo d’ “A Alice no País das Maravilhas”.



A época natalícia é vivida com grande euforia pelas crianças e, contribuindo para espalhar ainda mais sorrisos entre a pequenada, a autarquia cerveirense organizou a tradicional Festa de Natal das Escolas, proporcionando o acesso a mais um espetáculo de animação infantil de renome.

Este ano, e pela primeira vez, o evento foi partilhado com o município vizinho de Valença, como forma de otimizar meios e recursos, mas sobretudo estimulando momentos de convívio e partilha entre crianças de outras escolas vizinhas. A acompanhar as duas sessões estiveram as vereadoras com o pelouro da educação, Aurora Viães e Elisabete Domingues, que confirmaram in loco que esta aposta foi muito bem-sucedida.



Desta forma, o cenário d’ “A Alice no País das Maravilhas” estava montado e a chegada ao Pavilhão foi assinalada com a oferta de um saboroso pacote de pipocas. Com o desenrolar da história, as crianças foram participando com muita animosidade e interação com as personagens já conhecidas: a Alice, a sua Avó, os amigos Van Gogui, Sir William, Coelho Branco e Lagarta Tixa, bem como os ‘maus da fita’ a Rainha de Copas e o Tenente de Espadas.



Com a Alice a transmitir a mensagem de que “o mundo é melhor a rir muito e sonhar bem alto”, com muita música e brincadeira, valiosas lições sobre a amizade, a felicidade, a convivência e o trabalho em equipa, o ambiente vivido foi contagiante e em cada rosto foi possível ver esboçado um sorrido de satisfação por estarem presentes neste convívio.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Cerveira ***

