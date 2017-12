Município e ACICE unem esforços para impulsionar Empreendedorismo, Formação e Emprego, Inovação e Promoção Empresarial

A Câmara Municipal de Esposende vai estabelecer com a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende (ACICE) um Acordo de Cooperação com vista ao Apoio ao Empreendedorismo, Formação e Emprego, Inovação e Promoção Empresarial.



A medida, aprovada em reunião do executivo, enquadra-se na estratégia municipal de promoção do desenvolvimento económico e comtempla o desenvolvimento de ações conjuntas diversificadas, desde sessões de informação e esclarecimento, eventos de animação comercial e projetos de desenvolvimento empresarial, a formação profissional e emprego.



A parceria estabelece uma comparticipação financeira do Município à ACICE, no montante de 65 mil euros, destinada a apoiar a concretização das várias ações.



Em atividade há 23 anos, a ACICE é a única entidade representativa do tecido empresarial local, atuando em diferentes campos de ação, nomeadamente ao nível do fomento ao investimento empresarial, formação e promoção e dinamização comercial”. A Associação tem-se revelado imprescindível para o desenvolvimento socioeconómico do concelho, bem como para a afirmação de Esposende como destino turístico de excelência, com capacidade de atração e fixação empresarial, para além de se constituir como um parceiro fundamental do Município na concretização de um significativo número de ações, projetos e iniciativas.



O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, refere que “esta parceria com a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende afigura-se da maior relevância, na medida em que traduz a união de esforços na criação de condições que proporcionem o desenvolvimento económico, em especial nas áreas de apoio ao empreendedorismo, atração de investimento, emprego, inovação e promoção empresarial”.



