1ª Fase do Torneio de Seleções Regionais de Iniciados Masculinos de Andebol apresentado em Celorico de Basto

autor Redacção num. de artigos 35028

Decorreu ontem, 13 de dezembro, a apresentação oficial da 1ª Fase do Torneio de Seleções Regionais de Iniciados Masculinos de Andebol que terá lugar em Celorico de Basto nos dias 6 e 7 de Janeiro. A ação decorreu no salão nobre dos paços do Concelho e contou com a presença do Selecionar Nacional de Andebol, Paulo Jorge Pereira, que orientou o treino do Beca, Bastinhos Escola Clube de Andebol, durante a manhã.



Um torneio que colocará frente a frente as seleções de Braga, Porto, Vila Real e Viseu/Guarda e que apurará, para a fase seguinte, duas dessas seleções.



“A vinda do selecionador nacional valida a chancela do que tem vindo a ser feito em Celorico de Basto, ao longo dos anos no andebol. Tudo isto, fruto do trabalho de parceria, de união, do trabalho coletivo, um trabalho que é um bom exemplo do que deve ser aplicado, por este país fora, no que respeita ao desporto. Uma união de sinergias, entre o Município, o Agrupamento de Escolas e o Beca, em prol de uma modalidade com mais de 130 atletas que envolve e mobiliza” disse o Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva. O autarca afirmou que “a organização da 1ª fase deste torneio é uma amostra evidente efetivada pela federação e pela Associação de Andebol de Braga do trabalho que tem vindo a ser feito em Celorico de Basto. Num concelho dito do interior existe um projeto da dimensão deste que é motivo de orgulho para atletas, dirigentes e adeptos, juntos unimos sinergias para fazer mais e melhor”. Joaquim Mota e Silva disse ainda que “praticar desporto com orientação é fundamental para que os jovens, rapazes e raparigas, com sentido democrático, e inclusivo, possam atingir o patamar de excelência que pretendem quer em contexto desportivo quer académico e tendo em conta os objetivos pretendidos ao longo da vida”.

O Presidente da Câmara Municipal disse ainda que Celorico de Basto é um concelho com muitas modalidades desportivas mas que o andebol tem vindo a ganhar cada vez mais visibilidade pelo trabalho desenvolvido desde 2012, ano de fundação do BECA.

Também Paulo Jorge Pereira, Selecionar nacional de Andebol, se mostrou agradecido por verificar que “em Celorico há pessoas que querem fazer coisas, num triângulo que deveria ser conhecido no país. Têm as condições criadas para formar estes jovens como desportistas e como pessoas. Parabéns a todos pelo trabalho, pelo comprometimento. Criadas as condições, o sucesso de cada atleta depende da sua capacidade de autoexigência, de esforço, de compromisso, afinal, “querer é poder” disse.

De realçar que Paulo Pereira treinou uma equipa do Beca ao longo da manhã, tendo sido uma experiência muito gratificante para todos os envolvidos, atletas e equipa técnica.

Em representação do Presidente da Federação de Andebol, Manuel Laranjeiro, Manuel Morei ra, o Presidente da Associação de Andebol de Braga, disse que é muito importante que existam estes apoios coligados entre as diferentes entidades, realçando a importância da Câmara Municipal sempre muito recetiva a receber eventos deste nível. A atividade trará cerca de 80 jovens e deixará marcas positivas na vida de Celorico de Basto. Acreditamos que o Beca terá jogadores selecionados para a Seleção de Braga e que as famílias se mobilizarão para os apoiar. E estou certo que estão criadas as condições para que outros eventos possam ser canalizados para Celorico de Basto.

A vinda da 1ª Fase do Torneio de Seleções Regionais para Celorico de Basto é fruto sobretudo, do desempenho do Beca ao longo destes anos. Um desempenho que muito tem que ver com o trabalho desenvolvido e as orientações tidas pelo Agrupamento de Escolas como afirmou Ernesto Mesquita, Diretor do Agrupamento de Escolas. “O Agrupamento de Escolas tem um carinho especial pelo grupo do andebol. Notam-se os frutos do trabalho executado desde 2012 e de há dois anos a esta parte temos vindo a implementar medidas para que a modalidade cresça ainda mais. Fornecemos os meios humanos e condições para que o projeto possa funcionar e agora colocamos nas mesmas turmas os praticantes de andebol para que possam, de forma mais coerente, conciliar os treinos com os estudos para que os resultados possam exemplares nos dois patamares. Até porque temos a certeza, pelos resultados atingidos, que não há, nem pode haver, incompatibilidade entre a parte académica e desportiva”.

De facto, a organização da 1ª fase do torneio em Celorico de Basto deixou o coordenador do Projeto Beca, João Varejão, ainda mais empolgado com o andebol e com os seus atletas. “A vinda deste torneio para Celorico de Basto é mais um importante passo na consolidação do nosso projeto e mais uma forma de ajudar toda a comunidade de Celorico de Basto a crescer no conhecimento desta modalidade, e que estará em força a apoiar a seleção de Braga que contará, por certo, com atletas do BECA. O nosso trabalho feito em parceria tem vindo a atrair cada vez mais atletas. Já temos 130 atletas federados e pretendemos concluir a presente época com 150 atletas. Competimos em 12 escalões desde bâmbis aos juvenis. De facto, pertencemos a um clube ímpar, singular, diferenciador, um exemplo a seguir, de muita entrega e dedicação quer da equipa técnica, dos atletas, dos familiares e dos parceiros que nos ajudam a levar este projeto adiante”.

Importa referir que o torneio colocará frente a frente no sábado dia 6, o Braga vs. Vila Real e o Viseu/guarda vs. Porto e no Domingo, dia 7, os jogos serão disputados da seguinte forma, Vila real vs. Porto, Braga vs. Viseu/Guarda, Viseu/Guarda vs. Vila Real e Porto vs. Braga. O torneio terá lugar no Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico de Basto.



*** Nota da C.M. de Celorico de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários