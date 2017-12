Póvoa de Lanhoso: Vila da Póvoa de Lanhoso já está com iluminação de Natal

autor Redacção num. de artigos 35034

As principais artérias da Vila da Póvoa de Lanhoso já estão decoradas com a iluminação natalícia.

Trata-se de uma forma de sinalizar a época do ano que nos preparamos para assinalar assim como uma maneira de apoiar o comércio local, tornando o espaço público mais atrativo para os Povoenses, em geral, e para os clientes, em particular.



“Este investimento nas iluminações é um contributo da autarquia para embelezar a nossa Vila num período tão especial como o Natal. Desta forma, criamos um melhor ambiente para os Povoenses, para quem nos visita e apoiamos a economia local”, refere o Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva.



A iluminação de Natal engloba ainda o próprio edifício da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que, recentemente, foi alvo de uma intervenção no seu exterior.



Miúdos e graúdos costumam gostar de apreciar esta decoração, que é também uma das propostas que a Póvoa de Lanhoso apresenta por esta altura do ano. Em paralelo, já arrancou a estratégia municipal de promoção turística do concelho com o início, no passado domingo, 10 de dezembro, da iniciativa “Garfe, aldeia dos Presépios”. No dia 13 de dezembro, abriu a “Aldeia Natal”, na Diverlanhoso, em Oliveira, e, no próximo fim de semana, 16 e 17 de dezembro, decorre mais uma Feira de Natal do Baixo Concelho.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ****

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas