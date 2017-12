Já são conhecidos os vencedores da exposição dos trabalhos do Concurso Eco-Natal

autor Redacção num. de artigos 35035

Já são conhecidos os vencedores do XIV Concurso Eco-Natal, uma iniciativa promovida pelo Município de Braga para estimular a criatividade e a consciência ambiental das crianças e jovens do Concelho em idade escolar.



O concurso teve como público-alvo as escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclo e instituições com Actividades de Tempos Livres (ATL). Foram submetidos a concurso 21 trabalhos de 19 instituições.



A exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos do 1.º ciclo está patente no Edifício do Castelo, podendo ser visitada das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Já os trabalhos elaborados pelo 2.º e 3.º ciclo e ATL podem estão em exposição junto ao edifício do Posto de Turismo de Braga.



O júri do concurso atribuiu os seguintes prémios:

Categoria EB1:

• 1.º Prémio - ES Carlos Amarante (alunos com NEE)

• 2.º Prémio - EB1 de Real

• 3.º Prémio - Edifacoop

Categoria EB 2,3:

• 1.º Prémio - EB 2,3 de Lamaçães

• 2.º Prémio - Externato Infante D. Henrique

• 3.º Prémio - EB 2,3 de Braga Oeste

Categoria ATL:

• 1.º Prémio - Centro Social e Paroquial de Sobreposta

• 2. º Prémio - APPACDM CAO Gualtar

• 3.º Prémio - Centro D. João Novais e Sousa

A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no dia 4 de Janeiro, em hora e local a designar.



*** Nota da C.M. de Braga ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas