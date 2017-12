Vice-reitora da UMinho defende maior interacção com o território

A constituição de um Observatório de Políticas Públicas que integrará membros de várias escolas e a criação de um Conselho Estratégico para o Desenvolvimento que incluirá personalidades que irão ser auscultadas sobre aquilo que o território deseja na universidade. São algumas medidas anunciadas pela vice-reitora da Universidade do Minho (UMinho) para a Sociedade e Cultura, Manuela Martins, na cerimónia de tomada de posse que decorreu ontem no salão nobre da Reitoria.

Para a recém-empossada vice-reitora, esta interacção da universidade com os territórios” deve ter em linha de conta três eixos fundamentais: económico, social e cultural, de modo a orientar a investigação que é realizada nos nossos centros para encontrar soluções para os problemas concretos que as pessoas têm”.

Manuela Martins reconhece que a área da interacção é muito importante para a universidade, embora esteja um bocadinho gasto porque fala-se muito de inte racção, mas na realidade pratica-se pouco. Essa interacção vê-se mais no tecido económico, mas a sociedade levanta questões muito relevantes, desde as áreas do envelhecimento da população, às migrações, à pobreza, que são objecto de investigação nas universidades e, portanto, encontrar soluções para muitos problemas que estão alojadas nas universidades”.

O reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, sublinhou a necessidade de aprofundar “o eixo de interacção da universidade com os territórios e as instituições que são os parceiros ideais para promover apropriação daquilo que a universidade vai disponibilizando em termos de conhecimento”, apontando como exemplo as Casas do Conhecimento.

O desenvolvimento de uma programação cultural de qualidade e o impacto nos espaços da UMinho, nomeadamente o edifício da reitoria que “será requalificado, com a intenção de devolvê-lo à população”, assegurou Rui Vieira de Castro.

