Reitor convoca unidades orgânicas para papel mais efectivo

Instalada a equipa reitoral, serão encetadas reuniões regulares com as unidades orgânicas da Universidade do Minho (UMinho), já a partir da próxima semana, para avaliar a situação de cada uma e para auscultar as respectivas estratégias. O anúncio foi feito ontem pelo reitor, Rui Vieira de Castro, na sessão solene que assinalou o 42.º aniversário do Instituto de Letras e Ciências Humanas (ILCH).

Na sua primeira participação, como reitor, no dia de uma das unidades orgânicas, Rui Vieira de Castro aponta como “caminho irrecusável” aprofundar a autonomia das unidades orgânicas e, ao mesmo tempo, a coesão da Universidade.

O reitor propõe-se “conferir grande importância” ao conselho das unidades orgânicas “tornando-o um órgão capaz e activo” no desenho da UMinho que se quer para o futuro.

Rui Vieira de Castro não considera que este Conselho vá cercear a autonomia das unidades orgânicas, vendo-o antes como “uma forma de lhes atribuir um papel mais efectivo e cada vez mais presente na definição do desenho da Universidade”.

As unidades orgânicas serão, também, convocadas para o Conselho de Gestão, aponta o reitor que reafirmou ontem o compromisso de uma “gestão eficiente e eficaz”.

Sobre o ILCH, Rui Vieira de Castro admitiu que celebrá-lo é celebrar a própria universidade porque “com esta se confunde”.

O reitor enalteceu o percurso do ILCH ao longo de 42 anos, destacando a oferta educativa sólida e embora reconheça que tem tido resultados mais sólidos no recrutamento de estudantes persistem dificuldades em fixá-los.

Face a esta realidade, Rui Vieira de Castro aponta a necessidade de ponderar a sua oferta ao nível da formação inicial e pós-graduações, “um exercício exigente que requer a mobilização e envolvimento de todos”.

O reitor alertou também para o impacto da avaliação dos centros de investigação em cujo resultado se joga a sustentação da investigação para os próximos cinco anos.

A internacionalização é outra matéria que Rui Vieira de Castro quer aprofundar considerando que “há excelentes condições para aprofundar a internacionalização da Universidade”, tal como o projecto BabeliUM sobre o qual propõe uma reflexão para que possa assegurar a sua consolidação.

