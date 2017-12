Criatividade dos alunos de Braga premiada no concurso Eco-Natal

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais do Agrupamento Carlos Amarante foram os grandes vencedores na categoria das Escolas do 1.º Ciclo do XIV Concurso Eco-Natal, uma iniciativa promovida pelo Município de Braga para estimular a criatividade e a consciência ambiental das crianças e jovens do concelho em idade escolar e que teve como público-alvo as escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclo e instituições com Actividades de Tempos Livres (ATL).

A EB1 de Real ficou posicionada em segundo lugar e a Edifacoop no terceiro.

Na categoria das Escolas do 2.º e 3.º Ciclo o primeiro prémio foi para a EB 2,3 de Lamaçães, o segundo para o Externato Infante D. Henrique e o terceiro para a EB 2,3 Braga Oest e.

Na na categoria de ATL, o grande vencedor foi o Centro Social e Paroquial de Sobreposta. O Centro de Actividades Ocupacionais da APPACDM de Gualtar ficou posicionada em segundo lugar e o Centro D. João Novais e Sousa em terceiro.

Ao todo foram submetidos a concurso 21 trabalhos de 19 instituições.

A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no dia 4 de Janeiro, em hora e local a designar.

A exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos do 1.º ciclo está patente no Edifício do Castelo, podendo ser visitada das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas . Já os trabalhos elaborados pelo 2.º e 3.º ciclo e ATL estão em exposição junto ao edifício do Posto de Turismo de Braga.



