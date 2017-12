Europa está em “profunda perturbação de identidade”

autor Redacção num. de artigos 35035

Quarenta e duas personalidades do Norte de Portugal e da Galiza reflectem sobre o futuro da Europa no livro ‘A Europa que sobreviverá ao brexit’, que o Correio do Minho distribuirá, gratuitamente, com a edição de 20 de Dezembro.

Na publicação, que assinala os 60 anos da União Europeia e os 24 da associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, escreve que “talvez como em nenhum outro período, reina um clima de desconfiança e falta de coesão entre os elementos da União Europeia”, situação agravada com a saída do Reino Unido (brexit), que “veio trazer um problema adicional, até pelo desalento e desmotivação que provocou, a nível interno, nos que acreditam no projecto europeu”.

O autarca bracarense, que presidiu ao Eixo Atlântico entre 2015 e Novembro último, entende que “a União Europeia necessita de se reiventar e de se afirmar novamen te como um baluarte dos valores da liberdade e das oportunidades para todos”.

Ricardo Rio defende que “os líderes europeus assumam como prioridade o fortalecimento de uma Europa unida e mobilizadora, que apesar de estar a viver um momento conturbado, é tanto mais necessária quanto maiores são os desafios que se colocam à comunidade europeia”.

Na publicação editada pelo Eixo Atlântico, Ricardo Rio deixa um alerta sobre “a incerteza e a indefinição relativamente à capacidade de sustentação do projecto da União Europeia” que “pairam no ar como uma ameaça constante ao desenvolvimento, no seu todo, do velho continente”. O “crescimento de facções extremistas e antieuropeístas” é apontado como exemplo de “profunda perturbação de identidade” da União Europeia.

Nos 60 anos do Tratado de Roma, “a Europa vive momentos extremamente conturbados”, constata o edil.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas