Casa do Areal conta com nova viatura para transporte de utentes

O Centro de Dia da Casa do Areal, resposta social gerida pelo Fundo Social da Câmara Municipal de Braga, conta com mais nova viatura para o transporte dos seus utentes. Com nove lugares, a nova viatura resulta de uma parceria recentemente estabelecida com a Confiauto e vai permitir ao Fundo Social acompanhar a evolução e o crescimento desta valência social.

Fernando Arménio, presidente da direcção do Fundo Social, explica que a aquisição da nova carrinha de transporte de utentes “em condições especiais” resulta da sinergia com a empresa distribuidora automóvel do Minho “que foi receptiva a este gesto de solidariedade para com uma resposta social que desenvolvemos na Casa do Areal”.

A nova viatura garante, segundo Fernando Arménio, maior disponibilidade para fazer deslocar os utentes entre as suas habitações e o Centro de Dia da Casa do Areal, situada na Rua Dr. Domingos Pereira, no Ar eal de Cima.

O responsável diz que esta é mais uma resposta dada pelo Fundo Social aos seus utentes nesta valência, adiantando que foi já preenchido o número de vagas permitido para esta valência, dado que motivou a aquisição desta nova viatura. “ O Centro de Dia tem actualmente 24 utentes, número que consideramos ideal para a capacidade destas instalações”, revela o presidente do Fundo Social, adiantando que a valência conta já com uma lista de espera.

Cristiano Castro, coordenador de vendas da Confiauto, avançou ao CM que uma das missões da empresa é estar presente junto das comunidades e suas instituições, assumindo a sua responsabilidade social junto das mesmas.

“A Casa do Areal convidou-nos a conhecer o seu projecto, o qual gostamos muito e decidimos apoiá-los para solucionar este problema de mobilidade que a instituição tinha”, afirma o responsável da empresa distribuidora.

