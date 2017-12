Câmara de Guimarães entrega 16 casas para realojar 54 pessoas

autor Redacção num. de artigos 35035

O Município de Guimarães, através da empresa municipal CASFIG, procedeu à entrega de chaves de 16 habitações a famílias vimaranenses, realojando um total de 54 pessoas. A cerimónia decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães.

Treze agregados familiares foram alojados em habitações convencionais, enquanto sete famílias unipessoais foram realojadas em modalidade de residência partilhada, na sequência da criação de três novas residências.

As habitações, que foram alvo de obras de requalificaçã o, localizam-se nos empreendimentos de Mataduços, Coradeiras, Monte S. Pedro, Urgeses, Creixomil e Caldas das Taipas.

A atribuição de habitações sociais enquadra-se na medida tomada ao abrigo do Programa de Realojamento em Habitação Municipal, que estipula que as famílias que residam em situações de habitabilidade precárias possam ser alvo de alojamento social. A renda a pagar pelos novos inquilinos foi calculada com base no Regime de Renda Apoiada, de acordo com os rendimentos de cada agregado familiar.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas