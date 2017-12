Famalicão “ganha” Clínica da Mulher, Criança e Adolescente

autor Redacção num. de artigos 35035

O Hospital de Vila Nova de Famalicão quer tornar-se uma referência da região na prestação de serviços de saúde da mulher e da criança e vai avançar para a criação da Clínica da Mulher, da Criança e do Adolescente.

Para o conseguir, a direcção do Centro Hospitalar do Médio Ave desafia a comunidade famalicense a associar-se ao projecto através de mecenato e o Município de Vila Nova de Famalicão já deu o primeiro passo nesse envolvimento.

O projecto, que vai nascer a partir da adaptação de actuais espaços hospitalares, vai proporcionar todas as condições para a afirmação pública da excelência dos serviços de saúde da mulher e da criança e será uma oportunidade para modernizar instalações que o tempo e o uso tornaram pouco adequadas.

/> A apresentação pública do projecto e o desafio à comunidade para o seu envolvimento decorre hoje pelas 10.30 horas, no salão nobre do Hospital de Vila Nova de Famalicão, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, António Barbosa, entre outros responsáveis de saúde do Hospital.

“O reconhecimento por parte da autarquia pela forma inovadora com que o projecto foi gerador e lançado merecem a inclusão da sua apresentação no Roteiro pela Inovação de Famalicão, que procura dar a conhecer aos famalicenses e ao país as ideias e projectos com carácter de novidade, de empreendedorismo e de diferenciação”, explica a autarquia em comunicado.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas