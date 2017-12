Investidores na diáspora reunidos em Viana para promover parcerias

Mais de 340 representantes de empresas, câmaras de comércio e associações de portugueses de 36 países encontram-se, a partir de hoje, em Viana do Castelo para fomentar parcerias de investidores da diáspora e a partilha de experiências.

O segundo Encontro de Investidores da Diáspora contará com a presença de vários governantes e representantes de entidades e agências públicas de diversos sectores, de autarquias locais - através da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho - e das regiões, designadamente Açores, Madeira e Galiza.

Para o encontro, que decorre a partir de hoje até domingo, há 341 inscritos, entre empresas, câmaras de comércio e associações de portugueses no estrangeiro, no total de 506 oradores, oriundos de 36 países dos cinco continentes - França, Brasil, Alemanha, Estados Unidos da América e Moçambique são os países mais representados. Entre as áreas de actividade mais relevantes, destacam-se o comércio, a indústria, a construção, a tecnologia e o turismo.

Segundo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, o encontro pretende “criar uma atmosfera propícia ao investimento com origem na diáspora, juntando agentes empresariais e entidades ligadas às mais diversas áreas de actividade”.

O objectivo, explicou, é “fomentar o debate, a partilha de experiências e promover o lançamento de eventuais parcerias”.

“A diáspora portuguesa constitui uma fonte de orgulho para Portugal e uma importante força de afirmação do nosso país a nível global. Pretendemos estimular os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro a investir no seu país de origem, inclusivamente criando projectos que lhes permitam regressar à sua terra natal, se esse for o seu desejo”, disse Carneiro.

Com o lema “Conhecer para Investir”, o programa arranca hoje de manhã com intervenções dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Economia, Manuel Caldeira Cabral, do secretário de Estado das Comunidades e do presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa.

Até sábado, os participantes debatem “Oportunidades, instituições e instrumentos de apoio ao investimento”, “Participação em rede, níveis e modelos de organização económica: cooperação, associações, serviços, instituições de ensino superior” e “Outras realidades: regiões, autarquias, cooperação regional e transfronteiriça”.

Uma das novidades deste ano é a criação de dois painéis específicos para que empresários, jovens investigadores e académicos portugueses na diáspora apresentem os projectos que se encontram a desenvolver em Portugal e junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.

Por outro lado, José Luís Carneiro destacou que Viana do Castelo “tem um tecido económico e empresarial dinâmico, aliado a um contexto de cooperação inter-regional e transfronteiriço, para além de ser terra de origem de um significativo número de portugueses residentes no exterior”.

Para o presidente do município de Viana do Castelo, o encontro será uma oportunidade para “dar um sinal de que há boas condições para investir em Portugal”.



