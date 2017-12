População de Cerveira e Tomiño avalia partilha de serviços e equipamentos

Com o objetivo de perceber o impacto da cooperação transfronteiriça no dia a dia, os concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño estão a promover um processo de auscultação no terreno. Foram distribuídos 4 mil inquéritos por diversas faixas etárias, cuja monitorização dos resultados vai delinear a estratégia futura.



A melhoria da capacidade institucional e a eficiência da administração pública, aliada a uma maior cooperação entre os cidadãos e as instituições, é fundamental para o esbatimento das assimetrias existentes, para a promoção do acesso universal e comum a um conjunto de equipamentos e serviços e para a consolidação da “desfronteirização”.



Neste sentido, a Amizade Cerveira-Tomiño decidiu fazer um ponto de situação do estado atual da cooperação transfronteiriça, em particular como os projetos e ações estão a ser acolhidos e vividos pelas suas populações, com vista a aprofundar o fortalecimento das relações e consequente melhoria das estruturas em funcionamento.



Em estreita colaboração com escolas, juntas de freguesia, IPSS’s e serviços públicos dos dois concelhos, foram colocados no terreno cerca de quatro mil inquéri tos, com 26 questões de resposta rápida, para estudar o grau de conhecimento e as caraterísticas da procura de equipamentos de uso comum, obtendo informação privilegiada para atuação futura.



A vereadora com o Pelouro das Geminações e Cooperação Transfronteiriça, Aurora Viães, afirma que esta opção vai de encontro ao que tem sido realizado, privilegiando o envolvimento e a opinião das populações sobre os projetos promovidos e o rumo da gestão partilhada de serviços. “Os Municípios devem servir os interesses dos seus cidadãos, e nesta relação transfronteiriça, nada melhor do que serem os próprios municípes a avaliarem e assumirem os próximos passos”, sublinha.



De realçar que a cooperação transfronteiriça Cerveira Tomiño tem pautado a sua ação em torno da valorização da participação pública e cidadania ativa, implementando o Orçamento Participativo Transfronteiriço, a figura de Provedoria Transfronteiriça, além de diversas ações e workshops envolvendo entidades e cidadãos. A Agenda Estratégica para a Cooperação Transfronteiriça Cerveira-Tomiño integra uma candidatura no âmbito do Interreg V-A.



