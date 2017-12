‘Arte em Peças’em Paredes de Coura apresenta estátuas sobre o Natal pela Bright Bricks do Reino Unido

O ‘Arte em Peças’ volta a marcar presença em Paredes de Coura entre este sábado, 16 de dezembro, e o final do ano, com uma legião de fãs das peças coloridas mais famosas do mundo a deslumbrarem-se com as fantásticas construções que por estes dias preenchem todos os espaços do Centro Cultural e com a particularidade de também poderem ainda assistir durante o primeiro fim de semana à conclusão da construção de duas estátuas da temática desta quadra natalícia, pela Bright Bricks do Reino Unido, reconhecida como LEGO Certified Professional.



Organizada pelo Município de Paredes de Coura em parceria com a Comunidade 0937 -- equipa que também já organizou por duas vezes o ‘Paredes de Coura LEGO® FAN WEEKEND’, dedicadas aos AFOLs - Adult Fan of LEGO® e que apenas ocorre em Skærbæk (Dinamarca) e Tóquio (Japão) --, esta 8ª edição da exposição de construções com peças LEGO® “Arte em Peças® 2017 - LEGO® Fan Event” permitirá a visitantes de todas as idades ter a oportunidade de observar uma ampla exposição composta por milhões de peças LEGO® que dão vida a centenas de construções originais dos mais variados temas, desde cidades, castelos, piratas, faroeste, espaço, ‘steampunk’, assim como outras construções gigantes criadas por membros da Comunidade 0937, bem como as duas estátuas da temática desta quadra natalícia, pela Bright Bricks do Reino Unido.



O público terá ainda a oportunidade de participar em múltiplos passatempos -- concurso de construções, concurso de fotografia, busca de objetos escondidos --, de participar na construção de mosaicos, circuitos de comboios, circuito de carros telecomandados, pintar desenhos, de criar as suas próprias construções e brincar livremente com os milhares de peças que estarã o disponíveis numa área reservada, tudo para que possam desfrutar de grandes momentos de diversão.



A espetacularidade das coloridas peças LEGO® e a magia associada ao ato de criar construções que só dependem da imaginação, atrairão, certamente, públicos de diferentes gerações e de proveniência nacional e estrangeira, com destaque para os vizinhos espanhóis da zona da Galiza.

Localmente, várias instituições visitarão a exposição, designadamente os estabelecimentos de ensino, as creches e os lares de idosos, no que já se tornou uma tradição da vila de Paredes de Coura.



Este evento é de entrada gratuita e promoverá a distribuição de milhares de brindes durante o seu decurso.



Recorde-se que o ‘Arte em Peças’ é já uma referência no mapa mundial dos LEGO® Fan Events, organizado ininterruptamente desde 2010 pela Comunidade 0937 em conjunto com o Município de Paredes de Coura. Esta parceria não se limita ao ‘Arte em Peças’, já que ambas as entidades também organizam o ‘Paredes de Coura LEGO® FAN WEEKEND’, evento LEGO® de cariz internacional e que apenas também se realiza em Skærbæk (Dinamarca) e Tóquio (Japão) e que no passado mês de junho recebeu mais de 250 participantes de 19 países diferentes e de lugares tão díspares como EUA, Austrália, Brasil, Noruega, Sérvia ou Eslovénia e que foi aclamado como “o paraíso na terra” por uma revista da especialidade.



Com caráter permanente o Município de Paredes de Coura possui a ‘Caixa de Brinquedos’, espaço de excelência onde as crianças podem brincar com peças LEGO® e onde a Comunidade 0937 também organiza regularmente workshops, de inscrição gratuita, sobre o tema.



