Realizou-se no Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB) a 13ª sessão, do ano letivo 2017/2018, do PROGRAMA 5 AO DIA, nesta que já é a sua 8.ª edição, a qual contou com a participação de cerca de meia centena de alunos do Quarto Ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico da escola EB S. Frutuoso que foram acompanhados pelas professoras Ana Gonçalves e Ana Pereira.



Nesta que foi a última sessão realizada antes das férias de Natal, foi abordada a importância do consumo de frutas e hortícolas nesta época natalícia e a sua inclusão nos menus tradicionais, fazendo assim das refeições, nesta época de Natal, momentos de convívio familiar, sendo fundamental que se consiga desfrutar de todos os alimentos de um modo equilibrado e saudável.

Neste sentido, as nutricionistas, Dra. Joana Sampaio e Dra. Analisa Neto lembraram às crianças algumas das sugestões da Direção Geral da Saúde para uma alimentação saudável e equilibrada, rica em produtos hortofrutícolas, nesta época natalícia:



1. Iniciar as refeições com uma sopa de hortícolas para se ficar mais saciado e não consumir quantidades exageradas de outros alimentos;



2. Acompanhar as refeições com hortícolas cozidos ou salada;



3. Em vez dos aperitivos salgados e fritos, optar por colocar na mesa frutos secos como nozes, avelãs, amêndoas, pinhões e amendoins, pois para além de serem saciantes, são ricos em ácidos gordos essenciais;



4. Optar por confecion ar as típicas refeições de Natal de forma mais saudável, ou seja, adicionar menos gordura e sal, utilizar o azeite como gordura de eleição para cozinhar e utilizar ervas aromáticas e especiarias para temperar;



5. Optar pelas confeções mais saudáveis, tais como cozidos, cozidos a vapor, estufados simples (sem refogar os alimentos) e grelhados;



6. Elaborar sobremesas saudáveis, como por exemplo, uma salada de frutas frescas enfeitada com romã que dará um efeito natalício, sendo este um fruto com benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios;



7. Reduzir as quantidades de açúcar nas receitas de doces e bolos de Natal, utilizando outras alternativas para dar sabor, como por exemplo canela e fruta;



8. Substituir os lacticínios gordos pelos seus equivalentes magros ou equivalentes menos calóricos, como por exemplo, substituir as natas por iogurte ou equivalentes vegetais.

Recorde-se que o PROGRAMA 5 AO DIA é uma iniciativa da responsabilidade da Associação 5 AO DIA, sendo coordenada em conjunto com a Câmara Municipal de Braga e a MARB com o objetivo de promover junto das crianças em idade escolar uma alimentação saudável através do consumo diário de, pelo menos, 5 porções de hortofrutícolas.



O Programa 5 ao Dia regressa 3 de janeiro de 2018, naquela que será a sua 14ª sessão que contará com a participação de 44 crianças das escolas EB Panoias e EB Padim da Graça.



*** Nota do MARB ***

