Câmara Municipal promoveu almoço de Natal para seniores

Cerca de 450 seniores dos Centros de Convívio e de IPSS’s do concelho da Póvoa de Lanhoso participaram a 13 de dezembro no já tradicional almoço de Natal, promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Nem o Pai Natal faltou.



O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, também esteve presente, confraternizando com os seniores. O autarca mostrou-se orgulhoso por estar junto destes Povoenses. “Podem esperar tudo de mim. Estamos de braços abertos para vos receber”, afirmou, acompanhado pelo Vereador André Rodrigues. De entre outros aspetos, Avelino Silva revelou que a autarquia está a estudar a melhor forma de poder apoiar os senio res Povoenses com mais dificuldades na compra de medicamentos.



Depois do almoço, coube a Hélder Batista animar a tarde, com muita música popular, que permitiu dar um pezinho de dança. A satisfação foi bem visível nos rostos dos participantes, trajados mais ou menos a rigor.



Esta iniciativa da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso teve por objetivo assinalar a quadra natalícia assim como proporcionar momentos de convívio entre as pessoas participantes, promover o reencontro entre muitas delas e incentivar a um envelhecimento saudável e ativo.

Esta iniciativa decorreu no Narcisu's Evento, em Fontarcada.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

