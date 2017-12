Ministro do Ambiente e Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza visitam obra da ponte sobre o rio Neiva

A intervenção mais simbólica da futura Ecovia do Litoral Norte foi como o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, classificou a Ponte Pedonal sobre o rio Neiva, que está a ser construída no âmbito do programa Polis Litoral Norte.



De visita à obra, em Antas, o governante apontou a travessia, que vai ligar as freguesias de Antas e Castelo de Neiva, os concelhos de Esposende e Viana do Castelo e os distritos de Braga e Viana do Castelo, como uma “obra muito relevante” para a fruição da beleza natural envolvente.



Esta ligação pedonal e ciclável, ao longo de 300 metros, representa um investimento global de 577 mil euros e é financiada a 85% por fundos comunitários do Norte2020, sendo a restante verba suportada pelos Municípios que integram a Sociedade Polis Litoral Norte, Esposende, Viana do Castelo e Caminha. A obra tem conclusão prevista para abril de 2018.



Matos Fernandes fez-se acompanhar da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, e contou com a presença, entre várias outras individualidades, do Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.



O Ministro do Ambiente realçou a importância da Ecovia do Litoral Norte, não só pela ligação que vai proporcionar entre os vários territórios, como também porque constituirá “espaço de lazer e de contacto com os valores naturais”, com a particularidade de incluir no seu traçado “uma ponte muito bonita que vai acabar por marcar o fim do ciclo da intervenção da Polis”, mas que, afiançou, “não será nunca o fim das intervenções no litoral”. Matos Fernandes referiu, a propósito, que o litoral tem vindo a ser alvo de diversas e variadas intervenções tanto de valorização como de requalificação da orla costeira, no sentido de tornar este território, “o mais frágil da Europa” no que diz respeito às alterações climáticas, mais resistente e mais adaptado à força do mar. O Governante deixou claro que “este é um caminho que não tem fim” e que será necessário continuar a “trabalhar no litoral para garantir a manutenção da fisiografia da linha de costa”. Referiu, a propósito, o projeto de combate às cheias que o Município de Esposende vai executar. “É muito importante que ao mesmo tempo que protegemos estes territórios lhe possamos acrescentar valor e fazer com que um maior número de pessoas o possam usufruir em condições de conforto e segurança”, afirmou.



Notando que que são já várias as intervenções executadas no âmbito do Polis Litoral Norte, o Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, assinalou que a Ecovia, que vai ligar Caminha a Esposende, num percurso total de aproximadamente 73 quilómetros, constituiu “o maior projeto” deste programa. Referindo-se à ponte sobre o Rio Neiva sublinhou o valor do investimento, notando que se trata também da concretização de um sonho antigo das populações de Antas e de Castelo do Neiva de ligação entre as duas freguesias.



Benjamim Pereira realçou que a futura Ecovia do Litoral Norte constituirá “um produto turístico que pode incrementar o desenvolvimento da economia local”. Considerou, aliás, que a opinião é partilhada pela Administração Central, como o comprovam as declarações e a presença sistemática dos governantes ao território.



No âmbito do programa Polis Litoral Norte, Esposende já beneficiou de intervenções no valor global de cerca de 11,5 milhões de euros, estando em curso obras num montante superior a 8 milhões de euros. Contas feitas, em Esposende serão investidos, no total, aproximadamente 20 milhões de euros.



Depois da visita à obra da ponte sobre o rio Neiva, o Ministro do Ambiente e a Secretária de Estado visitaram também as Empreitadas de Requalificação do Cais dos Pescadores de Caminha e de Alimentação artificial dos sistemas dunares de Camarido e Moledo, que estão a ser executadas também no âmbito do programa Polis Litoral Norte.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

