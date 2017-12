EB1 de Ponte Pedrinha dotada de relvado sintético

A EB1 de Ponte Pedrinha dispõe agora de um relvado sintético, um projecto concretizado no âmbito do Orçamento Participativo Escolar 2017 promovido pelo Município de Braga. O investimento de 18.000 euros vem permitir que os alunos se sintam ainda mais mobilizados a participar e a fazer escola todos os dias.



O Município tem vindo a apostar na qualificação das escolas e das respostas educativas, sempre em estreita colaboração com os responsáveis dos Agrupamentos. Durante a visita à EB1 da Ponte de Pedrinha, realizada hoje, 15 de Dezembro, a vereadora da Educação, Lídia Dias, salientou que o Orçamento Partici pativo Escolar tem permitido a concretização de projectos de enorme valia para a comunidade.



“Todos são convidados a pensar, identificar, debater e priorizar acções e/ou projectos para a promoção de uma escola voltada para uma cidadania cada vez mais activa”, afirmou a Vereadora.

Segundo Lídia Dias, o princípio geral do Orçamento Participativo Escolar “é delegar nos mais novos a decisão relativamente ao que fazer com uma parte do orçamento do Município oferecendo novos direitos e novas responsabilidades à comunidade escolar”.



