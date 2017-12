GUIdance 2018: Da história dos corpos emergem os futuros da dança

De 01 a 10 de fevereiro, Guimarães recebe a 8ª edição do GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea, convocando nomes incontornáveis como Wayne McGregor e Peeping Tom a abrir e a encerrar, respetivamente, o festival. Rui Horta - coreógrafo em destaque nesta edição - apresenta duas criações, uma em estreia absoluta e outra em reposição. Em 2018, o GUIdance reúne a europa da dança na cidade berço, com Vera Mantero, Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristovão, Patricia Apergi, Euripides Laskaridis, Marlene Monteiro Freitas e Andreas Merk a completarem o cartaz.



Este GUIdance terá corpos novos a dançar, comandados por um olhar ancestral de práticas acumuladas que passaram de geração em geração. E também corpos mais velhos que se continuam a desafiar em palco à procura do que ainda não encontraram, ou seja, do novo. Mas esta viagem não é aleatória. Ela encontra base na pesquisa e começa pela matéria acumulada no próprio corpo dos criadores. Assente no elenco apresentado, a mostra desenhada para esta edição lança-nos uma interrogação. Como é que a história que passa pelos corpos que dançam pode ajudar a criar futuros?



A inaugurar a 8ª edição do GUIdance, a 01 de fevereiro, teremos um dos grandes coreógrafos contemporâneos, Wayne McGregor, que nunca cessa de explorar limites, e decidiu mergulhar fundo na combinação do seu ADN para criar “Autobiography”, espetáculo em que parte de uma busca à mais notável tecnologia existente, o seu corpo, para lançar possibilidades que apontem à construção de futuros. Neste regresso ao Centro Cultural Vila Flor - depois da apresentação de “Atomos” em 2016 - o multipremiado coreógrafo abre o GUIdance com aquela que tem sido considerada a sua obra mais íntima e ousada, fervorosamente aclamada pela imprensa internacional e que assinala, em Guimarães, a sua estreia em solo nacional.



A partir daqui, o festival arranca para uma viagem tão completa e híbrida quanto desejável, comandada por todas as possibilidades que o jogo da criação nos permite. Assim o faz Vera Mantero em “O Limpo e o Sujo”, no dia 02 de fevereiro, onde corpos “educados e deseducados” atravessados por informação acumulada procuram um novo lugar. É no mesmo sentido que Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão trabalham em “Da insaciabilidade no caso ou ao mesmo tempo um milagre”, partindo de Almada Negreiros e da sua velocidade em despertar cérebros no corpo, peça que se apresenta a 03 de fevereiro.



A primeira semana de espetáculos fecha no dia 04 com Rui Horta a ler do individual para o coletivo, ao orientar uma massa de corpos como que dizendo que a partir da matéria identificada se pode gerar um resultado desconhecido, arriscando um futuro que exceda a nossa perspetiva habitual. “Humanário” é o título da nova criação de Rui Horta, cuja estreia absoluta acontece no GUIdance. Uma obra criada em conjunto com o maestro Tiago Simães que integra 40 intérpretes amadores, onde o traço de união é a capacidade vocal.



A segunda parte do GUIdance abre a 07 de fevereiro com a reposição de “Vespa”, peça que Rui Horta estreou no CCVF, em abril do ano passado, aquando da celebração dos seus 60 anos de vida. Um solo, interpretado pelo próprio. Uma peça sobre uma cabeça a explodir, sobre o que nem sequer falhámos porque nos coibimos de cumprir. Após 30 anos de ausência dos palcos, o coreógrafo e bailarino português - em destaque nesta edição - dança existência fora, projetando num plano infinito a ideia do eterno começo, criando futuros.



E nesse lugar imaginário vive a peça de Patricia Apergi, “Cementary”, uma espécie de fuga à distopia continuada por Marlene Monteiro Freitas em “Jaguar”, onde o futuro já é uma realidade. “Cementary”, peça que esteve em residência artística no Centro de Criação de Candoso (Guimarães), apresenta-se em estreia nacional no palco do CCVF a 08 de fevereiro e marca a segunda visita de Patricia Apergi à cidade berço e ao GUIdance, depois da presença no festival em 2015 com “Planites”. Neste espetáculo, a coreógrafa grega continua a indagar sobre um tópico central na sua obra, o labirinto urbano, focando-se agora na cidade como lugar de ca os. O “Jaguar”, de Marlene Monteiro Freitas com a colaboração de Andreas Merk, irrompe palco dentro no dia seguinte. Um cruzamento de inspirações que brotam muitas vezes sem controlo e que fazem da arte o que ela deve ser: uma força incontrolável, que não se fecha em rótulos ou denominações, mas que voa livre na cabeça de quem cria.



Mais à frente, no dia 10, encontramos “Titans” de Euripides Laskaridis com todo o poder que o lugar da ficção nos reserva. Nesta peça, que chega ao GUIdance como um lembrete da frágil condição humana, evocando a importância de todos os fracassos, Euripides Laskaridis trabalha em estreita colaboração com o figurinista Angelos Mendis e cria um cenário apocalíptico para explorar a perseverança da humanidade diante do desconhecido. O desespero perante o fim da razão, um mundo desolador que evoca uma era em que os titãs governavam o universo.



A viagem termina a 11 de fevereiro para, no final, voltarmos àquilo que a dança em si (sempre) transporta: a relação entre o ser humano. Depois de “Moeder” (Mãe) - espetáculo apresentado no 12º aniversário do CCVF -, a companhia belga Peeping Tom visita novamente o CCVF, desta vez para encerrar o GUIdance com “Vader” (Pai), a primeira parte desta trilogia em torno da família. “Vader” reflete sobre a decadência, o vazio, a indiferença e a fúria a que estamos sujeitos quando a vitalidade nos abandona, socorrendo-se, ainda assim, de algum humor. Um retrato de um lugar que nos remete para a solidão no fim da vida, obrigando a uma introspeção sobre um filme que já (quase) acabou.



As habituais e indispensáveis atividades paralelas juntam-se ao cartaz principal para aproximar público, artistas, escolas e pensadores, afirmando o GUIdance como um importante acontecimento artístico no calendário de inverno. Destas fazem parte as masterclasses com as companhias Wayne McGregor e Peeping Tom, conversas pós-espetáculo com os artistas, debates moderados pela jornalista Cláudia Galhós e sessões que levarão Joana von Mayer Trindade e Rui Horta às escolas do concelho de Guimarães. O meeting point do festival, após os espetáculos, tem lugar marcado no Café Concerto do CCVF.



À semelhança dos anos anteriores, as apresentações do GUIdance desdobram-se entre o Centro Cultural Vila Flor (CCVF) e a Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG). Os bilhetes já se encontram à venda nas bilheteiras do CCVF, do CIAJG e da Casa da Memória de Guimarães, bem como nas Lojas Fnac e El Corte Inglés, e via online em www.ccvf.pt e oficina.bol.pt. O preço dos bilhetes varia entre os 10,00€ e os 3,50€ e há ainda a possibilidade de adquirir diferentes assinaturas para o festival. Os alunos que frequentam Escolas de Artes Performativas têm um preço especial de 4,00€ nos espetáculos. O programa completo do GUIdance pode ser consultado em www.ccvf.pt.



GUIdance 2018

Festival Internacional de Dança Contemporânea



PROGRAMA



QUINTA 01 FEVEREIRO

CCVF / GRANDE AUDITÓRIO | 21H30

Autobiography [ESTREIA NACIONAL]

Company Wayne McGregor



SEXTA 02 FEVEREIRO

CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO | 21H30

O Limpo e o Sujo

Vera Mantero



SÁBADO 03 FEVEREIRO

CIAJG / BLACK BOX | 18H30

Da insaciabilidade no caso ou ao mesmo tempo um milagre

Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristovão



SÁBADO 03 FEVEREIRO

CCVF / GRANDE AUDITÓRIO | 21H30

Humanário [ESTREIA ABSOLUTA]

Rui Horta



QUARTA 07 FEVEREIRO

CIAJG / BLACK BOX | 21H30

Vespa [REPOSIÇÃO]

Rui Horta



QUINTA 08 FEVEREIRO

CCVF / GRANDE AUDITÓRIO | 21H30

Cementary [ESTREIA NACIONAL]

Aerites Dance Company / Patricia Apergi



SEXTA 09 FEVEREIRO

CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO | 21H30

Jaguar

Marlene Monteiro Freitas com a colaboração de Andreas Merk



SÁBADO 10 FEVEREIRO

CIAJG / BLACK BOX | 18H30

Titans [ESTREIA NACIONAL]

Euripides Laskaridis



SÁBADO 10 FEVEREIRO

CCVF / GRANDE AUDITÓRIO | 21H30

Vader

Peeping Tom



*** Nota do CCVF ***

