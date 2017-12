GUIdance traz à cidade-berço os melhores da dança contemporânea

É com um programa de “altíssima qualidade” que a oitava edição GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea se apresenta ao público, de 1 a 10 de Fevereiro de 2018. Lançado na antecâmara da Capital Europeia da Cultura de 2012, o GUIdance atravessa já a sua fase de consolidação, servindo de palco aos mais importantes criadores da actualidade, mas promovendo também novos valores.



Wayne McGregor, um dos mais importantes coreógrafos da actualidade, Vera Mantero, Marlene Monteiro ou Rui Horta, coreógrafo em destaque nesta edição, são alguns dos nomes de relevo. Mas, há também nomes emergentes como Joana von Mayer Trindade que se apresenta em palco no dia 3 de Fevereiro.



São nove os espectáculos que integram a programação desta 8.ª edição, ao qual se juntam masterclasses, conversas pós-palco, debates, sessões para escolas e até um jornal que terá a assinatura de Cláudia Queirós.



O programa inclui três estreias nacionais e uma absoluta.



‘Autobiography’ de Wayne McGregor é a primeira estreia nacional, peça que marca a abertura do festival, no dia 1.



Outra das estreias é protagonizada por Patricia Apergui com ‘Cementary’, no dia 8. Segue-se no dia 10, a estreia em palcos nacionais de ‘Titans’ do coreógrafo grego Euripides Laskaridis.



Em estreia absoluta estará, no dia 3, a nova criação de Rui Horta, figura de destaque desta edição. ‘Humanitário’ é uma obra que nasce do olhar atento deste criador para com o território com o qual construiu uma relação umbilical. A voz será o elemento unificador deste espectáculo que conta com 40 intérpretes.



Rui Horta traz ainda ao GUIdance ‘Vespa’, uma reposição, no dia 7.



