Amares promove a primeira Aldeia de Natal Sustentável do Norte

É a grande novidade do programa de Natal que o Município de Amares vai levar a cabo até 14 de Janeiro através um conjunto de actividades direccionadas a vários públicos. A Aldeia de Natal Sustentável, localizada na aldeia de Urjal, pertencente à União de Freguesias de Vilela, Seramil e Paredes Secas, vai proporcionar uma tarde de grande animação, no dia 23, em dois espaços que pretendem fazer desta quadra um momento encantando, mas também de aprendizagem ambiental.



Esta é a primeira Aldeia de Natal Sustentável da região Norte e a segunda a nível nacional.

Considerando que a sensibilização ambiental é um dos maiores desafios que a sociedade enfrenta nos dias de hoje, Vítor Patrício Ribeiro, vereador do Ambiente da câmara de Amares diz que o município não quis passar ao lado deste desafio, aliando esta missão ao espírito natalício através desta aldeia especial.



Com um valor paisagístico e ecológico incomparável, a aldeia de Urjal - baptizada como Urjalândia - vai acolher uma decoração natalícia baseada em material cujo destino seria o lixo. “A decoração vai ser feita com o voluntariado da comunidade desta união de freguesias, de algumas associações e da câmara municipal”, diz o responsável, acrescentando que “é essa a marca diferenciadora que Amares vai propor para esta tarde”.



A animação será divida por dois espaços. O primeiro será na aldeia e, o segundo, no chamado b osque dos duendes. “Este será o local para trabalhar o imaginário das crianças, porque o Natal também é para elas”, prossegue Vítor Patrício Ribeiro. Neste bosque vai ser possível participar nos jogos tradicionais inspirados na mãe natureza. Pelo caminho será possível contemplar o carvalho-mor, observar o vale do cávado e os bosque do inferno.



A chegada do Pai Natal ao bosque dos duendes está agendada para as 16 horas. Será acompanhado até à aldeia do Urjal para poder visitar o mercado dos produtos locais, as adegas e participar ainda na festa da fogueira natalícia.



O responsável não tem dúvidas de que esta será uma marca para o futuro não só no concelho de Amares, como na região e até no país.



Embora com um destaque especial, a Aldeia de Natal Sustentável é apenas uma das muitas actividades inseridas no programa de Natal que Amares preparou para vivenciar esta quadra, um programa assente na valorização das raízes e tradições e na promoção do comércio local.

O programa arrancou ontem com a Feira de Natal LowCost, na Galeria de Artes e Ofícios, iniciativa que vai decorrer até 23 e onde se pretende dar ênfase ao comércio local, artesanato e produtos locais.



Manuel Moreira, autarca de Amares, diz que o concelho tem feito ao longo dos anos, nesta quadra, “um trabalho muito importante com o objectivo de promover economia” e que este ano não é excepção.

