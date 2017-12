Cais dos Pescadores é obra sonhada há mais de 40 anos em Caminha

O Cais dos Pescadores, junto à marginal de Caminha, é uma obra sonhada há mais de 40 anos. Isto mesmo disse ontem o presidente da Câmara Municipal de Caminha ao ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, durante uma visita às obras de requalificação do cais e de alimentação artificial das dunas do Camarido e Moledo. A visita decorreu a bordo de uma embarcação da Marinha Portuguesa.



O autarca caminhense, Miguel Alves, referiu que se trata de obras importantes para o concelho. “O Cais da Rua (Cais dos Pescadores) é uma obra ansiada há muito tempo pelos pescadores de Caminha, que são a força motriz da economia. Estamos a cumprir uma promessa de quase 40 anos. Estamos também a fazer o nosso trabalho na consolidação do cordão dunar do Camarido, que é fundamental para podermos reforçar a resistência de toda esta costa”, frisou Miguel Alves. O reforço do cordão dunar está a ser feito com o recurso às areias extraídas do lei to do rio Minho, nas obras do Cais dos Pescadores. O edil lembrou também as intervenções feitas pelo município na duna a Norte de Moledo, o levantamento do paredão de Moledo e a ecovia.



Miguel Alves salientou ainda que a Polis Litoral Norte investiu cerca de um milhão e 270 mil euros “e temos em curso investimentos no valor de dois milhões e 692 mil euros. No total teremos um investimento da Pólis Litoral Norte de 3960 mil euros na nossa costa”.



O ministro do Ambiente realçou que as obras levadas a cabo no Cais e nas dunas permitem proteger o ambiente local.



“Há aqui um belíssimo efeito secundário que é o de permitir que outras actividades, nomeadamente as actividades da pesca possam decorrer com segurança na Foz do Rio Minho. Ao mesmo tempo estamos a proteger este território tão rico”, disse João Pedro Matos Fernandes, acrescentando que o Governo está empenhado em defender a costa.

