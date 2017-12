Paredes de Coura: ‘Arte em Peças’ com estátuas sobre o Natal

O ‘Arte em Peças’ volta a marcar presença em Paredes de Coura, a partir de hoje e até o final do ano, com uma legião de fãs das peças coloridas mais famosas do mundo a deslumbrarem-se com as fantásticas construções que por estes dias preenchem todos os espaços do Centro Cultural e com a particularidade de também poderem ainda assistirà conclusão da construção de duas estátuas da temática desta quadra natalícia, pela Bright Bricks do Reino Unido.



Organizada pelo Município de Paredes de Coura em parceria com a Comunidade 0937 - equipa que também já organizou por duas vezes o ‘Paredes de Coura Lego® Fan Weekend, dedicadas aos Afols - Adult Fan of Lego® e que apenas ocorre em Skærbæk (Dinamarca) e Tóquio (Japão) -, esta 8.ª edição da exposição de construções com peças Lego® ‘Arte em Peças® 2017 - Lego® Fan Event’ permitirá a visitantes de todas as idades ter a oportunidade de observar uma ampla exposição composta por milhões de peças Lego® que dão vida a centenas de construções originais dos mais variados temas, desde cidades, castelos, piratas, faroeste, espaço, ‘steampunk’, assim como outras construções gigantes criadas pormembros da Comunidade 0937, bem como as duas estátuas da temática desta quadra natalícia, pela Bright Bricks do Reino Unido.



O público terá ainda a oportunidade de participar em múltiplos passatempos - concurso de construções, concurso de fotografia, busca de objectos escondidos -, de participar na construção de mosaicos, circuitos de comboios, circuito de carros telecomandados, pintar desenhos, de criar as suas próprias construções e brincar livremente com os milhares de peças que estarão disponíveis numa área reservada, tudo para que possam desfrutar de grandes momentos de diversão.

