Viana do Castelo: Diáspora é recurso que Portugal não pode desperdiçar

Os emigrantes portugueses espalhados por todo o mundo constituem “um recurso que Portugal não pode desperdiçar” defendeu ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na abertura do II Encontro de Investidores da Diáspora que decorre até hoje em Viana do Castelo.



“Temos este enorme recurso, temos que conhecê-lo, divulgá-lo e usá-lo” apelou Augusto Santos Silva perante centenas de investidores da diáspora dos cerca de 1500 inscritos para este segundo encontro.



Contabilizando os residentes em Portugal, mais os naturais, nacionais e descendentes que vivem em 178 países diferentes, o ministro dos Negócios Estrangeiros aponta para 16 milhões de portugueses, ou seja, um em cada três vive no estrangeiro.



O encontro de investidores da diáspora serve para se conhecerem uns aos outros, mas sobretudo para trocarem experiências e para os diferentes organismo públicos informarem sobre os incentivos e as regras para investirem no seu país de origem.



Aludindo ao “bom momento económico de que se vive”, Augusto Santos Silva lembrou q ue ele “não é um guarda-sol, é preciso aproveitá-lo para transformá-lo num processo, num contexto duradouro” apelando ao contributo de todos os que “já mostraram, noutras circunstãncias que, com trabalho se cria riqueza”.



Também presente, entre outros governantes, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, reforçou que “o crescimento do investimento é sinal de confiança no futuro de Portugal e reflecte-se tanto no investimento português como no investimento estrangeiro” com muitas novas empresas a surgir.



Manuel Caldeira Cabral destaca o paralelo entre o crescimento e o investimento.

Tal como Santos Silva, o ministro da Economia reconhece na comunidade portuguesa que está no estrangeiro uma “força grande” pelo exemplo, pela capacidade de investimento e como porta de entrada de produtos portugueses.



Mas Manuel Caldeira Cabral salvaguarda que esta “porta” já não se limita ao ‘mercado da saudade’, mas antes é entrada para um mercado mais amplo com os produtos portugueses a serem reconhecidos pela sua qualidade.

