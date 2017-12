Sporting de Braga recebe esta noite o Belenenses e Abel Ferreira garante uma equipa à procura dos três pontos

A equipa do SC Braga já se levantou, depois de ter caído na Madeira. Abel Ferreira volta a empurrar os seus jogadores para a arena, sob a missão de enfrentarem uma nova batalha porque a guerra ainda está longe do seu final. Às 20.30 horas é dado o pontapé de saída para o duelo com o Belenenses, no Estádio Municipal de Braga, com um espirito renovado depois de uma derrota que os bracarenses há muito não sofriam para o campeonato.



“Já não acontecia algum tempo, nunca é bom, mas temos de tirar o lado positivo, percebermos os porquês... estamos preparados, perante um adversário bem organizado, bem orientado, com boa filosofia de jogo e que tem feito um bom campeonato. Estão reunidas as condições para um bom espectáculo”, calcula do treinador da formação bracarense, sem alarmar o resultado da ronda anterior. “Temos mantido a nossa identidade, os processos e estamos focados nas nossas tarefas. Ttodos juntos, vamos reagir já em casa com o Belenenses e à procura dos três pontos”, sublinhou, em forma de desafio.



“Já mostrámos que somos uma equipa equilibrada, que faz bem a análise de todos os resultados, percebemos os porquês e mesmo na derrota temos mantido consistência. Esta equipa não vai vencer sempre, mas vai lutar sempre para vencer. Isso ficou evidente nestes últimos dois jogos. Os nossos objectivos não se alteram e queremos acabar nos quatro primeiros, porque isto só aca ba em Maio. O próximo passo é vencer o Belenenses, mandar em nossa casa e vencer”, apontou o técnico da equipa minhota.



O treinador foi confrontado com as arbitragens nos últimos jogos, começando por fintar as perguntas mas não deixou de responder. “Vou dizer duas coisas: A primeira é que desejo que a equipa de arbitragem faça o seu melhor. É isso que eu quero e espetáculo exige. Sobre o resto, as imagens falam por si”. Certo é, persiste um sentimento de alguma revolta no seio dos adeptos, mas o treinador prefere manter-se à margem. “Vocês [imprensa] sabem o que aconteceu, não puxem por mim! Vou é valorizar o espectáculo e o SC Braga. Mesmo nas derrotas, esta equipa tem demonstrado a mesma identidade, cria oportunidades e tem mostrado carácter em todos os jogos. Todos os jogos são uma oportunidade para nós”, vincou o treinador dos Guerreiros do Minho.



Abel lamentou ainda a ausência de jogadores devido a lesão e critíca a dureza dos adversários. “Têm feito uma grande quantidade de faltas nos nossos jogos. Ainda no último, aos 15 minutos, o Vukcevic já tinha sofrido cinco faltas. No jogo com o Feirense, o mesmo jogador fez duas faltas sem ver cartão amarelo e ficámos sem dois jogadores [Fransérgio e Paulinho]. Mas temos recursos a nível interno e o que eu procuro é soluções, ter uma equipa competitiva, mostrando o que temos mostrado até aqui”, sustentou.



