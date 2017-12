Braga acolhe em Março Fórum da EUROCITIES

De 26 a 28 de Março de 2018 Braga será a anfitriã do Fórum de Desenvolvimento Económico da EUROCITIES. O evento, que terá como tema central 'O papel das cidades na economia do conhecimento', irá reunir cerca de 150 participantes, entre técnicos municipais e políticos de toda a Europa.



Estão previstas reuniões dos grupos de trabalho, visitas de estudo a empresas e instituições, debates e conferências com responsáveis de instituições europeias e mundiais.



O anúncio foi feito durante o último fórum desta rede de cidades europeias que decorreu em Viena, na Áustria, e que acolheu mais de uma centena de participantes de mais de 50 cidades.

Braga marcou presença através de António Barroso, adjunto do presidente da Câmara Municipal, e de Marcos Marques, director da InvestBraga. Além da participação nos grupos de trabalho sobre empreendedorismo, inovação, city branding e relações económicas internacionais, António Barroso integrou o painel de oradores da conferência p rincipal que analisou os quadros financeiros para o investimento a longo prazo nas cidades no pós-2020.



“Com a participação de Braga neste fórum podemos dar o nosso contributo para um debate fundamental para o desenvolvimento dos nossos concelhos e países, iniciando um conjunto de acções para conseguirmos influenciar as entidades europeias de forma a incrementar os meios de potenciar os orçamentos locais nomeadamente para investimentos de longo prazo que são determinantes para o nosso progresso', referiu António Barroso.



Segundo António Barroso, investimentos como o novo Parque de Exposições de Braga ou o novo mercado municipal serão determinantes para “alavancar a nossa economia e atractividade futura e nunca é demais referir que um euro investido a nível local tem um retorno e um efeito potenciador muito superior ao investido por qualquer outra entidade do Estado”.



