Cerveira é a vila encantada de Natal

Durante dois dias, Cerveira é a vila encantada de Natal. Em estreita colaboração com escolas, Juntas de Freguesia, associações, comerciantes e IPSS’s, o Município cerveirense preparou minuciosamente uma programação alusiva a esta época especial, onde cada atividade absorve o espírito natalício e contagia os presentes, não só a assistir, mas sobretudo a participar.

De manhã até à noite, há muito que ver e fazer! O Mercado Natalício apresenta sugestões artesanais únicas para oferecer a alguém especial. São cerca de 30 mercadores e artesãos instalados em pleno Terreiro que, com a simpatia e disponibilidade tão caraterísticas, demonstram os seus produtos. Neste âmbito de sabores e saberes, as juntas de freguesia aderentes também dão a conhecer algumas das suas iguarias, usos e costumes no interior do Castelo.



Pelas principais artérias do centro histórico, cerca de 30 figurantes voltam a recriar a história do Nascimento de Jesus Cristo, desde a anunciação e a viagem de José e Maria para Belém à Chegada e Adoração dos Reis Magos. Mais uma vez, cada encenação será abrilhantada pelas doces vozes das crianças que integram o Coro Infantojuvenil de Vila Nova de Cerveira, conferindo uma maior magia a este Presépio Vivo. No sábado à tarde, há ainda um momento de teatro “A Branca de Neve e os Sete Anões no Natal&rdq uo; com interpretação das crianças do 2º ano do Centro Escolar de Cerveira e da Associação de Pais.



Como forma de envolver ainda mais os visitantes nesta aventura natalícia, o Castelo de Cerveira é palco para a realização de demonstração de ofícios, dos tempos antigos à modernidade, com o Atelier de Olaria, o Atelier de Lavagem de Lã, o Atelier de Moagem de Cereais, e o “Floco de Neve” Laboratório de Aprendizagem Criativa protagonizado pela Fundação Bienal de Arte de Cerveira.



E porque a época natalícia e a música estão interligadas, a Pauta de Caprichos propõe, para sábado ao final do dia, o “Natal a (En)Cantar”, um concerto de rua com interpretação de um repertório cheio de magia, energia e intensidade emocional para todo o público. Já no domingo à tarde, realiza-se o tradicional Concerto de Natal na Igreja Matriz com participação do Coral Polifónico de Vila Nova de Cerveira, do Coral Polifónico de Viana do Castelo e do Coral Polifónica Frol Nova (Chapela - Redondela).



A toda esta programação junta-se a criativa e original decoração de Natal das ruas e edifícios de Vila Nova de Cerveira. Este fim-de-semana, reúna a família, e venha ao “Na’tal Cerveira”.



