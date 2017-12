Presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto entregou mais 23 apoios à natalidade

autor Redacção num. de artigos 35051

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, entregou no dia 15 de dezembro, 23 subsídios à natalidade num montante global de 11.500 euros.



Acompanharam o presidente da Câmara nesta cerimónia os vereadores Mário Oliveira, Carla Lousada e Pedro Sousa.



O Salão Nobre da Câmara Municipal acolheu os bebés acompanhados dos seus pais para receberem o incentivo à natalidade que, desde 2016, a Câmara Municipal tem v indo a atribuir às crianças naturais deste concelho.



Desde 2016 at é à presente data, a Câmara Municipal atribuiu já 126 apoios financeiros.



Os incentivos à natalidade revestem a forma de atribuição de um apoio financeiro de 500 euros sempre que ocorra o nascimento ou a adoção de uma criança. Com este incentivo, a Câmara Municipal pretende promover estímulos específicos que conduzam, por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à melhoria das condições de vida das famílias residentes no Município.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Cabeceiras de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas