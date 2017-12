Santa Casa de Vila Verde celebra Natal com mais de 400 convidados

A Santa Casa de Vila Verde, como já vem a ser hábito, ano após ano, proporcionou um final de tarde e um jantar inesquecível para todos os colaboradores e convidados que fizeram parte deste dia inesquecível.



A tarde iniciou-se com a missa solene, presidida Capelão da instituição, Padre Carlos, que enalteceu o trabalho da Santa Casa em prol da população de Vila Verde, e todo o trabalho de crescimento na ajuda para as famílias. A missa foi cantada pelo coro da instituição, que mais uma vez encantou todos os presentes com as suas melodias de Natal que encheram de orgulho e emoção todo o auditório.



Os colaboradores decoraram com pompa e circunstância o auditório para que a missa fosse um momento solene e de grande respeito, lembrando todos os irmãos, provedores e colaboradores falecidos.



O Provedor era um homem feliz “estou sem palavras. Que dia tão especial para toda a nossa instituiç ão, onde os nossos colaboradores convivem num contexto extra trabalho que fomenta as amizades e a união desta que é a família da Santa Casa de Vila Verde. É este o espírito de Natal. São estes os valores da Santa Casa.”



O jantar foi um momento de grande animação, boa comida, com direito a música que fez os convidados levantarem-se das cadeiras e dançar noite dentro com muita alegria.

Eram mais de 400 pessoas que enchiam por completo a Quinta do Pico, local escolhido pela Santa Casa para o convívio anual de Natal com os seus colaboradores e convidados. O coro da instituição protagonizou um grande momento musical da Quinta do Pico, com a participação da Opera Intermezzo que animaram todos os presentes com a surpresa da participação do coro da instituição.



A festa durou pela noite dentro com convívio entre todos os colaboradores e muita música que fomenta a união que caracteriza a instituição.

