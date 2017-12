Bombeiros da Póvoa de Lanhoso morre em queda do terceiro andar

autor Redacção num. de artigos 35051

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso estão de luto com a morte de um bombeiro que caiu da varanda do apartamento onde morava.



Rui Ribeiro tinha 38 anos e estava fora de serviço, em casa,



A tragédia aconteceu na sexta-feira à noite, na Rua Engenheiro Albino Pinto da Silva, quando Rui Ribeiro, de 38 anos, estava a colocar luzes de Natal em casa e caiu da varanda do terceiro andar naquele prédio, situado em frent e ao quartel dos bombeiros.



Devido à proximidade com local do acidente, os elementos da corporação, prestaram auxílio imediato. O alerta foi às 21.56 horas. Também foi chamada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga que participou no socorro.



Após receber assistência no local, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga, onde entrou com vida, mas já nada havia a fazer e morreu uma hora depois.



