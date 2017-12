Guitarra portuguesa autografada pela fadista Mariza em leilão a favor da Cruz Vermelha de Braga

A guitarra portuguesa autografada pela fadista Mariza está em Leilão na plataforma online Esolidar. O valor angariado reverte a favor da Juventude Cruz Vermelha de Braga.



A fadista Mariza é uma das mais prestigiadas artistas musicais do panorama nacional atual. Para além dos seus dotes artísticos, a cantora demonstrou a sua veia solidária autografando uma guitarra portuguesa para que possa agora reverter a favor do trabalho humanitário que a Juventude Cruz Vermelha de Braga realiza diariamente junto das crianças e jovens mais vulneráveis da cidade.



O leilão encontra-se a decorrer online, até ao dia 19 de dezembro, na plataforma Esolidar (www.esolidar.com), onde qualquer pessoa se poderá inscrever e licitar para obter esta guitarra bem especial.



A gui tarra foi doada pela APC - Instrumentos Musicais, que demonstra o seu lado humanitário e sintonia com o trabalho social realizado pela Juventude Cruz Vermelha de Braga.

Este leilão é uma importante ação de angariação de fundos que contribuirá para a sustentabilidade de muitos dos projetos da organização cuja missão é a promoção da dignidade humana.



Para participar no leilão basta se inscrever na plataforma Esolidar. Poderá de resto aceder a toda a informação em https://www.esolidar.com/auction/detail/1345-guitarra-portuguesa-autografada-por-mariza

A licitação mais elevada ajudará assim a reunir as condições para esta organização atuar de forma mais eficaz e com a maior qualidade possível, reforçando a sua capacidade de respostas no âmbito social e humanitário.



