A Câmara Municipal de Fafe inaugura, na próxima terça-feira, 19 de Dezembro, a Exposição de Fotografia ‘Património Religioso - Memória e Identidade: O Românico em Fafe’.



No Arquivo Municipal, até 31 de Janeiro, vão estar em exposição 41 fotografias que revelam os Vestígios Românicos no Património Religioso do concelho de Fafe.



A Iniciativa dá mote também para o lançamento do 'Roteiro do Património Religioso: memória e identidade', no qual se pretende apresentar todas as igrejas e capelas do concelho de Fafe, ao longo de vários fascículos que se desenvolverão em torno de diferentes temáticas.



O primeiro fascículo apresentado debruça-se sobre os Vestígios Românicos em Fafe. O cunho do Românico em Fafe destaca-se, com particular importância, na arquitectura religiosa do concelho.



Nas palavras de Pompeu Martins, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Fafe, “o concelho de Fafe apresenta-se aos seus vi sitantes como um espaço vasto e rico no que ao património religioso diz respeito. São muitas as igrejas e capelas que encontramos em Fafe e que nos fazem viajar por períodos muito diferentes da nossa história.



Como forma de valorizar e dar a conhecer esta importante herança e vestígio fundamental da memória colectiva, a Câmara Municipal promove, em diferentes momentos, vários fascículos relacionados com o 'Roteiro do Património Religioso: memória e identidade'



Acreditamos que cada um dos templos apresentados, tanto nesta Exposição como nas próximas, merecerá uma visita atenta, não só pela sua arquitectura, mas também pela bela arte sacra contida no seu interior ou, em último caso, pelos espaços envolventes convidativos em perfeita harmonia com o meio em que se inserem.”



A inauguração tem início marcado para as 18h30, no Arquivo Municipal.





