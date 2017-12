Milhares de pessoas nas ruas de Vila Nova de Famalicão para viver o Natal

Foram milhares aqueles que, mesmo com o frio, saíram às ruas de Vila Nova de Famalicão para viverem em pleno a magia da quadra natalícia.

Por toda a cidade se respirava uma atmosfera de fantasia e de sonho. E foi neste ambiente verdadeiramente natalício que chegou o Pai Natal. Escoltado por um grupo de cerca de 30 motards equipados a rigor e seguido por crianças, seniores e várias personagens do imaginário infantil, entre as quais o boneco de neve, os três porquinhos e muitos outros, o Pai Natal chegou em grande estilo, espalhando alegria e muita animação por todos os presentes, mas principalmente pelos mais pequeninos.



A parada do Pai Natal arrancou junto aos Paços do Concelho seguindo até à Praça 9 de Abril, onde está instalada a cabana solidária e onde o Pai Natal está até ao dia 24 de Dezembro a receber presentes para depois distribuir pelas crianças carenciadas d o concelho.

A animação natalícia que, este ano, arrancou mais cedo em Vila Nova de Famalicão tem atraído todos os dias muita gente ao centro da cidade.



Quando cai a noite e a iluminação é ligada, milhares de cores e pontos de luz projectam-se no céu da cidade, criando cenários natalícios.

Na Praça D. Maria II, a multidão aguarda o espectáculo diário de luz, cor e música, enquanto nos carrocéis as gargalhadas dos mais novos se ouvem. Passa o comboio, e enquanto os mais corajosos se divertem na Pista de Gelo, outros aproveitam a Aldeia Natal para entrar na azáfama das compras. Tudo acontece num ambiente acolhedor, fazendo jus ao slogan escolhido para a campanha de Natal deste ano, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) e Unidade de Gestão do Centro Urbano, com o apoio da câmara municipal, ‘Famalicão, Um Lugar para Sonhar’.

