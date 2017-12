Nova ponte vai nascer sobre o rio Minho

O projecto da nova ponte pedonal e ciclável entre Vila Nova de Cerveira e Tomiño, orçada em dois milhões de euros, vai ser escolhido entre 26 propostas, informou fonte do município português.

De acordo com a fonte autárquica, as 26 propostas apresentadas a um concurso internacional de ideias vão ser apresentadas publicamente na quinta-feira, em Pontevedra, sendo que “até final de Fevereiro serão conhecidos os três projectos que passam à segunda fase” do procedimento.



“Os autores dos três desenhos finalistas recebem uma verba de participação de 10.890 euros cada um e serão convidados a participar na segunda fase de selecção para a elaboração do anteprojecto da ponte”, explicou a autarquia portuguesa.

O contracto para a realização do anteprojecto “será adjudicado ao vencedor por um montan te de 54.450 euros, sendo que após esse processo, avançarão os pedidos de autorização e pareceres a enviar aos organismos competentes'.



Numa terceira fase, a província de Pontevedra “encarregará o vencedor de elaborar o projecto construtivo definitivo, com um orçamento máximo de 121.880 euros”.

O concurso de ideias foi lançado em Setembro pela província de Pontevedra, já que o processo para construção de uma outra ponte ligando Cerveira e Tomiño foi conduzido, há 13 anos, pelo município português.



A futura travessia pedonal e ciclável sobre o rio Minho terá cerca de 900 metros de comprimento.

A construção da nova ponte foi candidatada, em Janeiro de 2016, ao Interreg V - Programa de Cooperação Territorial, que comparticipa a obra em cerca de 1,5 milhões de euros, 75 por cento do valor global.

