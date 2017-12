Mil atletas vão disputar sábado S. Silvestre de Viana do Castelo

Tiago Mendes vai dar sábado às 17.30 o tiro de partida para a quinta corrida de S. Silvestre de Viana do Castelo. A prova, que é organizada pelo município em parceria com a X Life Events e colaboração da Cyclonessports, vai ter uma distância de 10 km, que consiste em duas voltas a um circuito urbano em torno do centro histórico. Durante a corrida as autoridades vão condicionar o trânsito.



Estima-se que os mais rápidos cumpram o trajecto com tempos na casa dos 29 minutos e que pelas 18.30 já esteja normalizada a circulação.

Em paralelo, haverá uma caminhada de 5 km e, antes, crianças dos 5 aos 12 anos poderão entrar na S. Silvestre Kids EDP, com dois escalões, sendo de 1 km a distância para os mais velhos.

Segundo a organização, que ontem apresentou a prova, Ricardo Dias e Jéssica Augusto, (Sporting), Rui Pinto (Benfica) e Miguel Ribeiro (Olímpico Vianense) são alguns dos nomes sonantes entre os cerca de mil participantes esperados.



Também vão corr er nas ruas de Viana do Castelo atletas do SC Braga e da vizinha Espanha.

Ontem na apresentação aos órgãos de comunicação social, o atleta do Benfica, Rui Pinto, revelou que ainda não conhecia a cidade mas depois de um olhar ao percurso manifestou-se bem impressionado com as condições em que a corrida terá lugar, adiantando que vai tentar vencer.

O sportinguista Ricardo Dias, oriundo desta cidade, adiantou que vai dar o seu melhor para que a vitória “continue em Viana do Castelo”.



Miguel Pinto, da EDP, disse estar agradado por esta empresa “mais uma vez participar nesta prova como marca oficial”.

Haverá prémios pecuniários, sendo na geral masculina de € 500 para o vencedor, €300 para o segundo e €150 para o terceiro. Na geral feminina, quem vencer leva €350, a segunda €200 euros e a terceira €100. Para os vencedores, masculinos e femininos, haverá ainda relógios (seniores) e jantares para dois (veteranos).

