Barcelos: Câmara Municipal e condóminos acordam recuperação do Edifício Panorâmico

autor Redacção num. de artigos 35094

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou os termos de um acordo com os condóminos do Edifício Panorâmico - Lote 1 e com a empresa Jomag - João Miranda Magalhães, Lda, de recuperação do edifício e a sua plena utilização.



Em novembro de 2008 foi efetivada a evacuação de todos os conóminos daquele edifício, por razões ligadas à proteção e segurança, situação que se prolongou até ao início de 2012.



Nessa altura, os condóminos regressaram ao edifício, após o Município de Barcelos ter assegurado a limpeza das áreas comuns e disponibilizado meios para o transporte dos pertences dos moradores, bem como a retoma do fornecimento dos serviços de água, gás e elevadores, tendo pago as importâncias que foram cobradas por aquelas entidades, com vista à reativação daqueles do fornecimento daqueles serviços.



Posteriormente, e conforme acordado, a Câmara Municipal ex ecutou obras de requalificação e reforço da rede pública de águas pluviais e de requalificação dos passeios na zona que confronta com o Edifício Panorâmico - Lotes 1, 2 e 3.



Desde essa altura, a Câmara Municipal e os condóminos têm vindo a fazer diligências no sentido da obtenção de uma solução para a resolução do problema da segurança. Ao mesmo tempo, a empresa, demonstrando compreensão e solidariedade com os condóminos, dispôs-se a participar na solução, contribuindo financeiramente para a realização de obras de recuperação do edifício, cedendo uma fração daquele edifício (armazém) ao Município.



O acordo alcançado entre as partes e que agora foi aprovado pelo executivo municipal prevê que o Município assuma as despesas de elaboração, execução e fiscalização do projeto de recuperação do Edifício Panorâmico - Lote 1.



*** Nota da C.M. de Barcelos ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas